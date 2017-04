Busselskapet: Hull i veien forårsaket den tragiske bussvelten

Sjåføren av ulykkesbussen i Sverige har forklart at dumper i veien gjorde at han mistet kontrollen over bussen.

– Han sier at han ikke opplevde noe feil på bussen, den fungerte bra. Men det var vanskelige dumper i veien som gikk bussen til å komme ut av kurs, sier Göran Mellström, som er sjef Bergkvara buss, som er busselskapet sjåføren jobber for, til Expressen.

– Det er forklaringen sjåføren har gitt. Han mistet kontrollen. Veien er veldig dårlig stykkevis og det var store hull i veibanen, sier Mellström til den svenske avisen.

Sjåføren kjørte hele natten, men har fulgt selskapets egne regler om å ta en 45 minutter lang pause etter 4,5 time, ifølge busselskap-sjefen. Sjåføren skal også snakket med trafikkledere ved 04.30-tiden og sa da at han kjente seg pigg og at forholdene var gode.

Nå gjør busselskapet alt de kan for å ta hånd om sjåføren.

Fryktet for sin bestevenninne

På Ängskolan i Skene i Sverige er flagget på halv stang i dag. Sorgen over at tre av deres medelever er døde er krevende for mange å ta innover seg.

Andrea Morales (14) fryktet for bestevenninnes liv da hun fikk vite at bussen med mange av hennes klassekamerater ombord hadde veltet på E45 i Sverige.

– Mange er lei seg og gråter. Det er mest de som gikk i samme klasse som er lei seg. De holder rundt hverandre, sier Andrea Morales til Aftonbladet.

14-åringen går i 8. klasse på Ängskolan.

Tre personer er bekreftet omkommet, mens fem personer er alvorlig skadet etter at en buss veltet på E45 i Härjedalen. Bussen var på vei til et skisted i Klövsjö i Vemdalen, med 52 elever, seks voksne og bussjåføren var ombord.

Til sammen er 23 personer skadet som følge av den tragiske bussvelten tidlig søndag morgen.

KUNNE VÆRT PÅ BUSSEN: 14 år gamle Anna Morales droppet å bli med på skitur med flere 8-klassinger fordi hun ikke kan stå på ski. Hun forteller at sorgen blant elevene er stor etter at tre personer er døde og over 20 skadet i bussvelten. Foto: Andreas Hillergren/Aftonbladet

Droppet tur

Anna Morales forteller at det var elever som har skikjøring som valgfag som dro på turen, men også andre 8-klassinger ble invitert med.

Hun kunne endt opp på bussen selv, men droppet det fordi hun ikke kan gå på ski.

– Jeg tenkte at det enten kunne blitt veldig morsomt å lære meg å stå, eller så ble det kjipt. Jeg er glad jeg ikke ble med, sier hun.

– Det kunne vært jeg som døde. Det er forferdelig det som har hendt.

Fryktet for venninnen

Hennes beste venninne hadde valgt annerledes og var ombord i bussen da ulykken skjedde. Morales ble svært urolig da hun fikk høre om ulykken.

– Jeg fikk tak i henne på SMS. Senere ringte jeg henne. Hun hadde det bra og hadde bare skadet skulder og fot, sier 14-åringen.

Venninnen husket ikke noe av hva som skjedde da ulykken inntraff.

– Hun hadde besvimt. Henne første minne var at hennes lærer bar henne til en båre. Så dro hun til sykehuset. Hun sa at hun var ok, men at hun hadde vondt i skulderen, forteller Morales.

Skolen holder åpent

Ängskolan vil holde åpent til klokken 23 i kveld, slik at elever og andre personer kan samles i sorgen, opplyser Dennis Reinhold, som er barn- og utviklingssjef i Marks kommune.

Skolen vil starte til vanlig tid mandag morgen, men personalet vil ta vurderinger om hvordan de skal håndtere situasjonen dag for dag, ifølge Reinhold.

– Vi avslutter skolen litt tidligere i morgen, for vi må samle personalet og ta dette litt dag for dag. De som ønsker å være igjen på skolen, får tilbud om det.

– Sorgens dag

Sveriges statsminister Stefan Löfven sa søndag ettermiddag at «i dag er en sorgens dag», og takket redningspersonell, sykehuspersonell og enkeltmennesker for deres innsats.

– Vi er alle medmennesker. Vi står med de rammede, sa statsministeren.

– Man kan se for seg ungdommer som er på vei på en spennende reise, å gå på ski, sosialisere og ha det moro. Og så endrer alt seg, og noen kommer ikke engang tilbake, svarte Löfven på spørsmål om hvordan han reagerte da han fikk høre om ulykken.

I SORG: Flagget vaier på halv stang ved Ängskolan i Skene søndag formiddag. Tre personer omkom i en bussulykke i Härjedalen søndag morgen. På bussen var ungdomskoleelever fra Skene kommune. Foto: Björn Larsson Rosvall/tt , NTB scanpix

Etterforsker ulykken

Politiet vet foreløpig ikke hva som forårsaket ulykken, men etterforsker saken videre.

– Det finnes ingen informasjon om hva som har forårsaket ulykken, sa politiet på en pressekonferanse i ettermiddag.

Politiet har tatt beslag av bussen og skal gjøre tekniske undersøkelser av denne, i tillegg til et omfattende utredningsarbeid for å finne svar på hvordan ulykken kunne skje.

Veien ulykken skjedde på vil være avsperret til lunsjtider mandag formiddag, fordi politiet og havarikommisjonen skal gjøre undersøkelser på stedet, opplyser politiet.

– Krigssone

Redningsmann Peter Nysted fra redningstjenesten i Ljusna kommune ble møtt av et kaotisk ulykkessted da han kom til den øde strekningen cirka 45 minutter etter ulykken. Da var redningstjenesten fra tettstedet Sveg 2,5 mil unna allerede på plass.

– Jeg vil beskrive området som en krigssone, fortalte Nystedt tidligere søndag.