Brannmenn forteller om sterke inntrykk etter bussulykke: – Jeg gråt hele veien hjem

Brannmennene som rykket ut til bussulykken i Sverige søndag, glemmer aldri synet som møtte dem på ulykkesstedet.

Tre ungdommer omkom og 25 ble skadet da en buss med 52 ungdomsskoleelever på vei til skitur veltet på E45 i Härjedalen tidlig søndag morgen. I et intervju med Aftonbladet forteller brannmennene om hvordan de opplevde tragedien.

– Det er folk overalt. Et tredvetalls ungdommer sitter langs veikanten. Det var alt fra totalt sjokk, noen gråt, noen var fortvilet eller forsøkte å hjelpe til så godt de kunne, sier Åke Remén til avisen.

Deltidsbrannmannen jobber til daglig på et senter for enslige flyktningbarn, og har vakt i det lokale brannvernet hver fjerde uke. Da alarmen gikk tidlig søndag morgen, lå han hjemme og sov.

Buss-selskapet: Hull i veien var årsak

– Når man tar på seg uniformen så skjer det noe. Man «fungerer». Man faller tilbake på instinkt, man er som en «Robocop». Det er aldri noen tvil om hva man skal gjøre, sier Remén, som er opplært som helsearbeider på ulykkesstedet.

Sterke følelser



Ifølge busselskapet var det humper i veibanen som førte til at bussen kjørte av veien, men politiet har ikke konkludert med hva som var årsak til ulykken.

I intervjuet med Aftonbladet forteller brannmennene om følelsene som kom veltende da de forlot brannstasjonen og kjørte hjem til familiene sine søndag kveld.

– Jeg gråt i syv kilometer, hele veien fra Sveg til Byvallen. Så sto jeg på altanen og skulle prøve å tørke øynene, før jeg skulle se barna og kona. Jeg tenkte at det skulle gå bra, men så åpner jeg døren og ser familien, og da gråter jeg igjen, sier Pärra Jönsson (39).

Hjemme står kveldsmaten på bordet, og Jönsson - som har jobbet 20 år som deltidsbrannmann - har nettopp fortalt barna om hva som har skjedd noen kilometer unna.

– Jeg har hørt at det er barn som er i himmelen, sa sønnen min. Ja, slik er det, sa jeg. Så gråt vi sammen, men senere gikk gråten over. Og da har det liksom sluppet, det som jeg hadde gått og båret på, sier 39-åringen.

Skryter av innsatsen



Brannmennene skryter uhemmet av innsatsen til lærerne som var med bussen, og andre som stoppet for å hjelpe.

– Det kunne merkes at folk forstod på situasjonen at det var alvor. Det var ingen betenkeligheter hos noen, sier industriarbeideren Tomas Stenvall (39).

De er alle overrasket over hvor bra samarbeidet fungerte mellom de ulike instansene, og hvor raskt alle kom på plass da det gjaldt som mest.

– Man ser virkelig viktigheten av å ha en velfungerende redningstjeneste selv her ute på landsbygda. Sveg er et ganske lite sted, men det er viktig at vi finnes her, sier Åke Remén.