Bråk etter at svensk barneskole endret «Nå tennes tusen julelys»-teksten

Barneskolen i Åmål synger ikke «du stjerne over Betlehem», fordi de mener det er viktig å heve blikket.

Først ble saken plukket opp som en nyhet om at en barneskole hadde sensurert den populære julesangen for å tilpasse seg nye landsmenn. Det førte til voldsomme reaksjoner på sosiale medier i Sverige.

Nå viser det seg imidlertid at den første artikkelen ikke medfører riktighet, ifølge den svenske avisen Metro, som har faktasjekket saken som har fått svenskene til å gå av hengslene.

Men skolen innrømmer at de har justert på teksten i «Nå tennes tusen julelys».

Det hele startet med et leserinnlegg fra en bekymret borger i byen Åmål i lokalavisen Provinstidningen tidligere denne måneden. Personen hevdet at skolen der hans barnebarn går har endret teksten til «Nå tennes tusen julelys», slik at sangen ikke lenger handler om «stjernen over Betlehem», men heller «stjernen over oss alle».

Barna skal heller ikke få synge flere av sangens vers, blant annet andre vers med strofen «vår frelser og vår Gud». Forfatteren av innlegget hevder videre at dette dreier seg om «særbehandling av nye landsmenn».

Innlegget, som til nå er delt over 10.000 ganger, ble raskt plukket opp av det innvandringsfiendtlige nettstedet Fria tider, som videre skrev at skolen hadde gjort endringene for å tilpasse seg elever med innvandrerbakgrunn.

Sett denne? Margareth (88) hadde 6700 kroner til jul - tyven stjal alt

«Stopp vanviddet»

«Hva sier den svenske kirken til dette?» og «Stopp vanviddet. De endrer vel ikke på noe i sin koran?» spør flere sinte lesere i kommentarfeltet på den siste artikkelen, som er delt over 6500 ganger.

Da Metro tok kontakt med barneskolens rektor Maria Fredriksson, henviser hun til et skriv på kommunens hjemmesider, der det går frem at skolen endret teksten allerede i 2014.

«I stedet for å synge «du stjerne over Betlehem» synger man «du stjerne over oss alle», noe som gjør at stjernen kan skinne nettopp over oss alle; elever, ansatte og foresatte tilknyttet skolen Södra, samt resten av folket på jorda, inkludert våre nære og kjære, noe som er en verdig tanke i en mildt sagt urolig tid», heter det blant annet i skrivet.

Radio-DJ blir straffet: Spilte juleklassiker 24 ganger på rad

«Viktig å verne om svenske tradisjoner»

Videre går det imidlertid frem at skolen ikke endret teksten for å tilpasse seg elever med utenlandsk bakgrunn.

«Det er viktig å verne om våre svenske tradisjoner, men det er også å viktig å heve blikket for å møte en verden som er i forandring, noe som også er et viktig oppdrag for skolen og vårt samfunn».

Vil utfordre Mariah Carey: Paradise-Iselin med ny julesang

Kommunen henviser også til Skoleverket i Sverige, som blant annet oppfordrer skoler til å unngå kirkearrangementer med åpenbart religiøse innslag, og heller fokusere på samhold og andre tradisjoner.

Sangheftet med den redigerte teksten ble opprinnelig delt ut av lærerne i forbindelse med en Lucia-feiring i Kungsbergskirken i Åmål. I et intervju med Sydsvenskan reagerer pastoren i kirken, Peter Landälv, på det han omtaler som sensur. Han forventer at den originale teksten blir brukt neste år.

– Hvis de skal synge den på denne måten, er de ikke velkommen tilbake, sier han til avisen.

Du grønne, glitrende: Vinden tok knekken på juletreet i Sandefjord

Nissebråk og SV-boikott

Julesanger har også ført til julekrangler her i Norge i desember.

På en skole i Stavanger fikk elevene beskjed om at «nisseunger» skulle byttes ut med «mennesker», og «jul» med «vinter», når de skulle synge julesanger. Rektoren hevdet imidlertid at brevet ble sendt ut ved en feil.

Stemningen var heller ikke så salig da de folkevalgte i Molde skulle synge julen inn i forrige uke. Da «Deilig er jorden» skulle synges, reiste tre SV-politikere seg og forlot møtesalen i protest.