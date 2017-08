Ble pekt ut som Kevins (4) drapsmenn: – Verdsetter meg selv høyere nå

Robin og Christian var fem og syv år da politiet ga dem skylden for å ha tatt livet av Kevin (4). Etter at saken ble gjenopptatt har brødrene endret synet på seg selv.

Robin beskriver hvordan han nå kan se sin egen verdi og hvordan han begynner å tenke på fremtiden. Tidligere brydde han seg blant annet ikke om skolen.

– Men jeg verdsetter meg selv høyere nå. Før betraktet jeg meg selv som ingenting. Jeg verdsatte alle andre høyere enn meg selv og tenkte at alle andre var bedre enn meg. Nå føler jeg at jeg er like bra som alle andre, sier han til svenske Aftonbladet.

– Noen mennesker sier at man skal leve livet som om det var ens siste dag. Men jeg lever som om det var den første. Jeg har aldri brydd meg så mye om konsekvenser tidligere, ettersom livet allerede har føltes ødelagt. Nå tenker jeg på fremtiden, sier Robin.

Saken om fire år gamle Kevin som ble funnet død utenfor Arvika i Sverige i 1998, fikk oppmerksomhet i flere land. Kevins kamerat Robin Dahlén (5) og hans storebror Christian Karlsson (7) fikk skylden for å ha drept fireåringen, og erkjente å ha tatt livet av Kevin etter flere timers avhør. De er i dag 24 og 26 år gamle.

Gjenopptatt

Nå har etterforskningen blitt gjenopptatt, og politiet går gjennom gamle avhør, prater med folk på nytt, ser gjennom gamle tips og analyserer gamle beslag.

I sommer har dokumentaren om brødrenes skjulte skjebne sjokkert TV-seerne. Avhørsmetodene som ble avslørt er blitt kalt tortur.

I en rekke filmopptak fra avhørene kommer det frem hvordan politiet presser og leder de to små barna i til sammen 30 timelange avhør. Uten tekniske bevis, uten vitner og uten en tilståelse, konkluderer politiet med at guttene er skyldige i drap.

Brødrene sier nå til Aftonbladet at de kjenner seg sikre på sin uskyld og de ser frem til at den gjenopptatte utredningen skal bli klar.

– Jeg er ikke så urolig, sitter bare og venter på beslutningen om at vi blir avskrevet. Slik som jeg tenker så finnes det bare en beslutning å ta og jeg skulle bli veldig overrasket om de ikke kommer fram til det, sier Robin.