Birgitta leste sin egen dødsannonse i avisen

Nå legger den svenske avisen Sydsvenskan seg flate og forteller at den falske dødsannonsen nå er politianmeldt.

Birgitta Räsänen-Nilsson (60) gjorde seg klar for søndagsmiddag med familien da hun fikk en telefon fra datteren. I telefonen fortalte datteren at hun hadde nettopp lest avisen Sydsvenskan, der morens dødsannonse sto på trykk.

Men Birgitta Räsänen-Nilsson var slett ikke død.

Dagen etter kontaktet Räsänen-Nilsson avisen for å få klarhet i hva som kunne ha skjedd.

– De fortalte at den som har ringt inn annonsen har utgitt seg for å være samboeren min, sier hun til den svenske avisen Expressen som først omtalte hendelsen.

Stor påkjenning

For Birgitta Räsänen-Nilsson, som nettopp har gjennomgått en kreftoperasjon, har hendelsen vært svært ubehagelig og en stor påkjenning.

– Jeg kjenner bare at jeg daler ned igjen. Jeg vil ha en erstatning for dette, sier hun til avisen.

Avisen publiserte den feilaktige dødsannonsen på søndag.

Tirsdag publiserte de en rettelse. «Søndagens dødsannonse for Birgitta Räsänen-Nilsson er feilaktig. Birgitta Räsänen-Nilsson er ikke død. Sydsvenskan og de berørte ser alvorlig på hendelsen som er politianmeldt», heter det i rettelsen.

– Kjempealvorlig



Også Räsänen-Nilssons familie har blitt påvirket etter publiseringen av den falske annonsen. Blant annet skal den faktiske samboeren hennes ha fått varme klemmer og kondolanser da han kom på jobb. De forstår heller ikke hvem som kan ha ringt inn annonsen.



– Vi har ingen uvenner og ingen som vil oss vondt, sier Räsänen-Nilsson.

Nå har både Birgitta Räsänen-Nilsson og avisen Sydsvenskan anmeldt hendelsen.

– Jeg ser kjempealvorlig på dette. Jeg deler oppfatningen om at det er forferdelig at vi publiserer en dødsannonse som ikke stemmer. Det er uten tvil en form for bedrageri og det er viktig for oss å finne ut hva som har skjedd, sier avisens sjefredaktør Pia Rehnquist til Expressen og beklager hendelsen.

Hun forteller at avisen har rutiner for at ting som dette ikke skal skje, men at de nå skal gjennomgås på nytt.

– En del av de som jobber med dødsannonsene har gjort det i 30 år og vi har aldri vært med på noe lignende, takk og lov.

