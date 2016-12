Baby (7 md.) ble skrevet ut fra sykehus - døde samme dag

Lille Tag ble sendt hjem fra Nya Karolinska til tross for at hun hadde feber og en stor kul i nakken. To timer senere døde hun, ifølge faren Ashraf Kaakoush.

Første juledag ble syv måneder gamle Tag Ashraf Kaakoush syk. Samtidig oppdaget familien hennes at hun hadde en stor kul i nakken. De tok kontakt med legevakten, men fikk beskjed om at de ikke trengte å komme til sykehuset om ikke datteren hadde feber.

Noen timer senere sølte et av babyens søsken varm te på på den lille jentas fot, og derfor ringte foreldrene ambulanse. Babyen ble kjørt til sykehuset Nya Karolinska Solna (NKS) utenfor Stockholm, forteller babyens far Ashraf Kaakoush til svenske Dagens Nyheter.

Ifølge Kaakoush fikk datteren høy feber på sykehuset. Hun ble behandlet for brannskaden og etter tre dager bestemte legene at Tag var frisk nok til å skrives ut fra sykehuset og sendes hjem.

Ble skrevet ut



På sykehuset skal det også ha blitt tatt prøver av kulen i nakken, men prøvesvarene skal ikke ha kommet i retur før familien ble skrevet ut av sykehuset.

– Legen sa at «dette er ikke noe hotell», foreller Kaakoush til som Dagens Nyheter først omtalte saken.

Foreldrene ville ikke reise fra sykehuset fordi datteren fremdeles hadde høy feber opp mot 40 grader.

– Jeg ville at legene skulle se på kulen. Hun hadde ikke sovet på tre dager. Legene sa at hun hadde en betennelse, men at det ikke var farlig, forteller Kaakoush til Aftonbladet.

Den lille jenta blir skrevet ut av sykehuset mot foreldrenes vilje, og noen få timer senere dør hun.



Døde i egen seng



Vel hjemme to timer senere legger foreldrene den lille jenta til å sove fordi hun ikke er i form. Når moren går inn for å se til henne, er hun allerede blitt blå.



– Jeg tok henne på skulderen, men da var hun allerede død. De hentet henne med ambulanse, men da var det for sent. Jeg vil vite hvorfor datteren min døde, sier Kaakoush til Dagens Nyheter.

VG har vært i kontakt med Ashraf Kaakoush. Han sier at de siste dagene har vært tøffe, men at han nå er glad for at saken, som har fått massiv oppmerksomhet i Sverige, kommer i medienes søkelys.



– På denne måten kan vi kanskje redde andre barn fra å dø, sier han til VG.



Skal gjennomgå saken



Sykehuset Nya Karolinska Solna gjennomgår nå hendelsen.

– Vi kommer til å utrede hva som har skjedd. Vi har direkte kontakt med den berørte familien og personalet som var innblandet i saken, skriver Svante Norgren, sjef for barn- og kvinneklinikken i en epost til Dagens Nyheter som omtalte saken først.De skal så vurdere om de skal anmelde saken til tilsynsorganet.

Det er foreløpig ikke kjent hva den lille jenta døde av.

