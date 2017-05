Arbogadrapet: Tiltaltes datter hevder moren oppfordret henne til å drepe

Den drapstiltalte kvinnens datter vitnet mandag om drukningen av morens ektemann i 2015.

– Hun ba meg om å slå ham ihjel, sa datteren, som er voksen, i retten mandag.

Det er den fjerde dagen i rettssaken som i svenske medier har blitt kalt «sommarstugadrapet».

Bakgrunn: Døden på «sommarstugan» (krever innlogging)

– Hun ville at vi skulle slå ham med et balltre



3. august i fjor snek den 42 år gamle kvinnens afghanske kjæreste (19) seg inn på soverommet til kvinnens foreldre i deres sommerhytte i Arboga. Han drepte sin kjærestes far, mens moren våknet da hun ble forsøkt knivstukket, og fikk tilkalt politiet.

Ett år tidligere ble 42-åringens ektemann funnet druknet i innsjøen like ved sommerhuset. 42-åringens datter forteller at moren skal ha bedt henne om å drepe mannen. Hun forteller også at moren har fortalt at ektemannen skal ha mishandlet henne psyksisk og fysisk.

– Hun ville at vi skulle slå ham i hodet med et balltre midt på natten, forteller datteren i retten, ifølge Aftonbladet.

Hun hevder at også søsknene hennes har fått spørsmål fra moren om å drepe ektemannen.

– Hva tenker du når du får høre dette fra søsknene dine? spør aktor.

– Jeg lurer på hvor syk hun er, svarer datteren.

Datteren skal også ha fått tilbud om penger for å drepe sin mors ektemann, skriver Aftonbladet.

Første dag i retten: Kvinnen ble grillet om økonomien

Ble pågrepet i Trondheim

42-åringen står tiltalt for drapet på sin ektemann, som skjedde sensommeren 2015, mens hun sammen med sin tidligere afghanske kjæreste er tiltalt for drap på sin far, og drapsforsøk på moren, begge ett år etterpå, i fjor sommer.

Kvinnen og hennes daværende afghanske kjæreste (19) ble pågrepet i Trondheim etter å ha vært etterlyst internasjonalt. De hadde først blitt pågrepet på Arlanda utenfor Stockholm på vei ombord i et fly til Thailand noen dager etter drapet, men de ble løslatt på grunn av manglende bevis. På vei tilbake fra ferien fløy de til Norge, hvor de altså ble arrestert igjen, mistenkt for drap og drapsforsøk.

Mandag er den fjerde dagen av rettssaken til drapet i Arboga. Den nå 19 år gamle mannen som er tiltalt, har innrømt å ha drept sin 42 år gamle kjærestes far. Han skal også ha forsøkt å ta livet av moren ved å knivstikke henne, men hun våknet altså av angrepet og fikk tilkalt hjelp.