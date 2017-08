Svenske Moderaternas partileder, Anna Kinberg Batra, trekker seg.

Batra holder fredag en pressekonferanse om forholdene i partiet, skriver Aftonbladet.

Under pressekonferansen kunngjorde Batra at hun går av som leder.

– Jeg er stolt over tilliten jeg fikk som partileder og ble Moderaternas første kvinnelige partileder. Jeg håper at min datter får oppleve at Sverige får sin første kvinnelige statsminister, sier hun.

Batra har tidligere denne uken beskrevet sitt eget parti som et «kriselag». Nå begrunner hun sin avgjørelsen med at det ikke lenger finnes forutsetninger for å gjøre en god jobb.

Forholdene i det konservative høyrepartiet har vært turbulente den siste perioden. I alt har 11 av partiets 22 fylkeslag, blant dem Stockholm, tatt til orde for at partiet trenger en ny leder for å kapre flere velgere.

– Vi setter ikke dagsordenen slik vi burde som det største opposisjonspartiet, har Jimmy Baker, kommunalråd i Botkyrka utenfor Stockholm, tidligere uttalt.

– Mange moderater engasjerer seg i å skade seg selv akkurat nå. Jeg tåler kritikk, det er min jobb. Men jeg tror ikke at velgerne blir spesielt imponerte av oss akkurat når. Jeg er ikke fornøyd med situasjonen der vi er nå, det tror jeg ingen er, sier Batra under pressekonferansen.

Moderaterna har gjort det dårlig på meningsmålingene den siste tiden. Utviklingen har vært negativ etter at partiet i januar åpnet for samtaler med høyrepopulistiske Sverigedemokraterna i Riksdagen.

Under pressekonferansen sa hun imidlertid at hun ikke angrer på at hun har åpnet for et samarbeid med Sverigedemokraterna.

– Jeg er ikke redd for det som er vanskelig, da hadde jeg ikke tatt denne jobben, sa Batra.

På en meningsmåling i slutten av mai fikk Moderaterna 18 prosent og lavere oppslutning enn Sverigedemokraterna, skriver NTB.