Aftonbladet: To personer skutt i hodet utenfor Stockholm

To personer er fraktet til sykehus etter å ha blitt funnet i en bil i Kista like utenfor Stockholm.

Det skriver svenske Aftonbladet. Helsetilstanden til de to personene er foreløpig uklart.

I en pressemelding på sine nettsider omtaler svensk politi hendelsen som «et mulig drapsforsøk».

Da politiet kom til stedet, hadde gjerningspersonene reist derfra. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 22.

Ifølge Aftonbladets kilder skal to personer ha blitt sett løpende fra plassen og senere forlate åstedet i en lys bil.

Vitner forteller til avisen at det har blitt hørt flere skudd i området.

Oskar Forsberg, Aftonbladets reporter på stedet, forteller til egen avis at det er et stort politioppbud der de to personene ble funnet. Det er også et helikopter i luften over dem.

– Det her har skjedd i nærheten av et boligområde med rekkehus. Det ligger også en skole her. Politiet går i øyeblikket rundt og banker på dører i boligområdet. De har også en hundepatrulje på stedet, forteller Forsberg.

De to personene i bilen er fraktet til Karolinska sjukhuset i Solna.