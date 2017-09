Aftonbladet: Terrortrussel mot Stockholm

Aftonbladet melder at den svenske sikkerhetstjenesten jobber med en terrortrussel mot Stockholm.

– Det har blitt spredt en melding med en trussel om et angrep som vi jobber med å samle informasjon om, sier pressetalskvinne Sofia Hellqvist hos sikkerhetspolitiet Säpo til avisen.

Meldingen har blitt spredt i sosiale medier. Politiet påpeker i en pressemelding at slike trusler er vanlige - og Säpo har ikke høynet trusselnivået.

– Denne typen trusler er det vanlig at forekommer og sikkerhetspolitiet vurderer det ikke slik at terrornivået i Sverige har endret seg, skriver politiet i en pressemelding.

Aftonbladet erfarer at trusselen skal være rettet mot de sentrale delene av hovedstaden, men at det per nå ikke er noe informasjon som underbygger trusselen. Sikkerhetspolitiet ønsker ikke å gå inn på hva trusselen dreier seg om.

– Jeg kan ikke gå i detalj ettersom det går på vårt operative arbeid, sier Hellqvist til Aftonbladet.

– Vi får inn over 6000 tips hver måned og det kommer kontinuerlig inn alvorlige trusler som vi jobber med å forhindre og avverge. Nesten annenhver dag får vi vite om intensjoner om angrep mot Sverige, sier Hellqvist.