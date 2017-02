Aftonbladet-kilde: Mennene kan ha blitt forgiftet

SKIVARP (VG) De tre mennene som ble funnet døde i Skåne fredag kan være forgiftet, sier en kilde til Aftonbladet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet hadde først ikke mistanke om at de tre mennene hadde blitt utsatt for en forbrytelse. Men lørdag morgen kunne politiet melde at en mann er pågrepet mistenkt for det som kan være et trippeldrap.

Nå opplyser kilder til Aftonbladet at de tre mennene kan ha blitt forgiftet. Samtidig venter politiet på den endelige obduksjonsrapporten.

– Vi hverken bekrefter eller går ut med noen detaljer på nåværende tidspunkt, sier politiets talsmann Fredrik Bratt til den svenske avisen.

VG på stedet: Naboer i sjokk

Nekter straffskyld



– Det er fortsatt mange uklare omstendigheter rundt dødsfallene, og vi arbeider derfor bredt med etterforskningen, sier etterforskningsleder Pernilla Åström i en pressemelding.

De tre døde ble funnet fredag etter at en privatperson varslet politiet like etter klokka 11. Den mistenkte ble pågrepet fredag ettermiddag.

Den mistenkte mannen nekter straffskyld, og mannens forsvarer Odd Johansson sier til Aftonbladet at han foreløpig ikke har vært i avhør med sin klient.

Naboer til VG: – Sjokkert over hendelsen

Naboer som VG har vært i kontakt med forteller at de er sjokkerte over hendelsen, og synes det er forferdelig at noe slik har skjedd i deres nabolag.

– Han var en veldig hyggelig og grei mann, men han holdt seg mye for seg selv. Han flyttet hit for tre år siden, og traff vi han så snakket vi sammen. Men han var ikke her så ofte da, sier en av de nærmeste naboene til villaen der mennene ble funnet døde, sier en av naboene til VG som ønsker ikke å stå frem med navn.

Kilde: VG / Aftonbladet / NTB