Aftonbladet: Drept gutt (16) ble dumpet på kirkegård

Ifølge Aftonbladet mener politiet at den 16 år gamle flyktningen ble drept et annet sted, for så å bli dumpet på kirkegården i Malmö.

Politiet har foreløpig ikke pågrepet noen etter at en 16 år gammel flyktninggutt ble funnet drept ved kompostområdet til kirkegården Østra mandag.

Ifølge Aftonbladets kilder mener politiet at gutten ble drept et annet sted, og senere ble dumpet på kirkegården. Kroppen ble oppdaget delvis skjult bak en konteiner av en tilfeldig person som var ute for å lufte hunden sin.

– Kroppen hadde flere stikkskader, sier Lars Förstell, en talsmann ved Malmøpolitiet til avisen.

Gutten ble tirsdag identifisert som en afghansk 16-åring som kom til Sverige som mindreårig enslig asylsøker høsten 2015. Gutten er kjent for politiet fra tidligere, på grunn av mindre alvorlige forbrytelser som tyveri og hærverk.

Han bodde på et hjem for enslig ungdom i nærheten, men ikke i Malmö. Ifølge Expressen har ikke politiet noen forklaring på hva gutten gjorde i den svenske byen.

– Han pleide å komme hit og treffe venner. Men vi vet enda ikke hvem de er, og forsøker nå å finne dem, sier politimannen Tony Pallon.

Politiet jobber nå blant annet med å finne svar på når gutten senest ble sett i live. De jobber også med å kartlegge hvem gutten var sammen med den siste tiden, og hvorfor.