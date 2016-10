Sverige: Erklærer forsvunnet andre verdenskrig-helt død

Svenske skattemyndigheter har erklært diplomaten Raoul Wallenberg død, over 70 år etter at han forsvant.

Wallenberg, som var født i 1912, ble verdenskjent for sin innsats for å redde jøder under andre verdenskrig. Nå er han erklært død, bekrefter svenske skattemyndigheter mandag.

Raoul Wallenberg forsvant etter andre verdenskrig. Det er ikke kjent når dette bildet ble tatt. Foto: , AP

Som diplomat ved den svenske ambassaden i Budapest delte han ut tusenvis av nødpass, etablerte sikre hus og lyktes med å redde titusenvis av jøder fra nazistene.

Kort tid etter at den røde armé inntok Budapest i 1945 ble han tatt til fange og ført til Sovjetunionen, der han ble fengslet i det beryktede Ljublanka-fengslet. Nøyaktig hvilken skjebne han siden led, er fortsatt et mysterium, men svenske skattemyndigheter antar at Wallenberg døde i 1952, ifølge avisen Expressen.

Russiske myndigheter hevder at han fikk et hjerteanfall og døde i fengselet i 1947, bare 34 år gammel, men har aldri lagt fram beviser for dette.

I 2013 ba Wallenbergs pårørende USAs regjering om hjelp til å finne ut hva som skjedde med ham. I et brev som ble overlevert til president Barack Obama spurte de om amerikanske diplomater kunne ta opp Wallenbergs forsvinning med russiske kollegaer.