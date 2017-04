Svensk politi: Gransker nettverket til siktede Rakhmat Akilov (39)

Svensk politi sier de er trygge på at det er den siktede Rakhmat Akilov som står bak terrorangrepet i Stockholm. En annen person er pågrepet, mistenkt for terrordrap.

– Når det gjelder etterforskningen, kjenner jeg meg trygg på at vi har rett gjerningsmann som kjørte lastebilen, sier den øverstkommanderende politisjefen, Dan Eliasson, i det svenske politiet på en pressekonferanse i Stockholm mandag ettermiddag.

Påtalemyndigheten bekreftet søndag overfor nyhetsbyrået TT at ytterligere en person er pågrepet, mistenkt for terrordrap. For denne personen er det snakk om lavere mistankegrad enn siktede Rakhmat Akilov (39).

Politiet går nå gjennom omgangskretsen til 39-åringen, opplyste Eliasson.

– Først har vi en gjerningsmann, så ser vi på nettverket rundt ham, sier han.

– Gir ingen detaljer om den andre mistenkte



Eliasson sier at det fortsatt pågår et intensivt etterforskningsarbeid i etterkant av terrorangrepet.

– Ettersom det pågår spaningsarbeid og videre etterforskning, kan vi ikke si så mye om det arbeidet, sier han.

Jan Evensson i Stockholm-politiet forteller på pressekonferansen at de til nå har avhørt over 600 personer. Han ønsker ikke å kommentere hvordan hovedsiktede stiller seg til anklagene, eller gi informasjon om den øvrige personen som er siktet.

– Vi kommer ikke til å prate om detaljer rundt den mistenkte. Advokaten hans kan ikke si noe, så da kan ikke vi prate mye, sier Evensson, og legger til:

– Det finnes flere personer som vi ettersøker og vil ta inn til avhør, sier han.

– Jobber døgnet rundt



Sjef for den svenske sikkerhetstjenesten Säpo, Anders Thornberg, forteller at politiet har arbeidet døgnet rundt siden fredag.

– Vi ser blant annet på reaksjoner fra andre voldelige ekstremistmiljøer, spesielt hvit makt-miljøene, sier Thornberg.

– Nasjonale innsatsstyrker kommer fortsatt til å være i høyeste beredskap, sier han.

Han anslår at det kan ta ett år før denne saken er ferdig etterforsket.

Like før klokken 15 fredag 7 april kjørte en lastebil inn i folkemengden på Drottninggatan og endte i fasaden på varehuset Åhléns. Dan Eliasson i Stockholm-politiet snakker om etterforskningen på en pressekonferanse. Foto: Torstein Bøe, , Ntb scanpix

– Trygt i Stockholm



På spørsmål om Stockholm er en trygg by, svarer øverstkommanderende politisjef Eliasson at byen er veldig trygg.

– Det finnes ingen indikasjoner på kommende angrep mot byen eller menneskene som bor her. Om vi hadde hatt informasjon om det, hadde vi delt den, sier han.

Han legger til at det vil være mer synlig politi i Stockholms gater enn hva som er vanlig, i hovedsak steder med store menneskemengder.

– Vi jobber bredt og har mange tråder ute for å få tak i alle som kan ha noe med dette å gjøre, fortsetter Eliasson.