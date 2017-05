Svensk påtalemyndighet opphever arrestordren mot Julian Assange

Svensk påtalemyndighet opphever arrestordren mot Wikileaks-leder Julian Assange.

– Jeg har i dag besluttet å oppheve Stockholm tingretts beslutning fra 18. november 2010 om å pågripe Julian Assange in absentia, og oppheve den europeiske arrestordren, skriver aktor Marianne Ny, som har hatt ansvar for saken, i en uttalelse.

Hun legger til at beslutningen gjentatte ganger har blitt prøvd i retten.

Wikileaks-lederen har vært mistenkt for en voldtekt som angivelig fant sted i Sverige i 2010, men har nektet å dra til Sverige for å la seg bli avhørt. Grunnen til det er at han frykter å bli utlvert til USA, hvor han er mistenkt for spionasje som følge av at Wikileaks har lekket tusenvis av hemmelig dokumenter.

Siden 2012 har Assange holdt til i Ecuadors ambassade i London.