Svensk kjøpesenters nettside full av nazisymboler

Det svenske kjøpesenteret Gekås Ullareds nettsider har blitt hacket. I stedet for tilbud på billige svenske varer var nettstedet søndag ettermiddag fylt med nazipropaganda.

Kjøpelystne som ville sjekke ut det svenske kjøpesenterets tilbud søndag ettermiddag, ble møtt med nazistiske symboler og hakekors på senterets nettside. Nettsiden inneholdt også rasistiske uttalelser om jøder, skriver Expressen.

Ifølge Aftonbladet har nettsiden trolig blitt utsatt for hacking.

Ved 16.30-tiden var nazisymbolene borte, og nettsiden så ut som den pleier.

SHOPPINGPARADIS: Tusenvis av nordmenn besøker kjøpesenteret Geekås Ullared sør i Sverige for å meske seg i billigvarer. Foto: ELISE ALEXANDRA GULBRANDSEN

Politiet varslet



Politiet sier til Expressen at de har blitt varslet om nazipropagandaen på nettsiden.

– Vi har fått melding om hendelsen, at den har blitt hacket på noe vis, sier operasjonsleder Görab Carlbom i region väst politidistrikt.

Senterleder Jan Wallberg opplyser til avisen at han har kontakt med Gekås Ullareds IT-ansvarlige for å undersøke hva som har skjedd.

– Vi må også se på hvordan vi kan unngå dette i fremtiden, sier han.

HAKEKORS: Nettsiden til kjøpesenteret var tidligere i dag full av nazisymboler. Foto: SCREENSHOT

Gekås Ullared er et populært kjøpesenter for shoppingglade nordmenn. I 2015 inngikk kjøpesenteret et samarbeid med reisebyrået Let's travel i Norge, og satte opp direktefly fra Bergen, Trondheim og Tromsø, slik at nordmenn skulle slippe kjøreturen over grensen.

Sammenstøt i Göteborg

Hackingen på kjøpesenterets nettside skjer dagen etter at det oppsto harde sammenstøt mellom nynazistiske demonstranter, motdemonstranter og politi da Den nordiske motstandsbevegelsen (NMB) inntok Göteborg lørdag.

Hundrevis av nynazister marsjerte mot Göteborg sentrum i går, og forsøkte å bryte seg gjennom politiets linjer i sentrum. Også motdemonstranter forsøkte ta seg gjennom politiets sperringer for å stoppe demonstrasjonen.

Politiet opplyste til VG at totalt 32 personer ble pågrepet og ytterligere 21 tatt hånd om.

Nazidemonstrasjoner har gjentatte ganger endt med voldelige konfrontasjoner mellom ekstremister og svensk politi de siste årene.