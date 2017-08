Turgåere i Sveits så hånd stikke opp fra isbre - fant savnet mann

Levningene av en mann som ble borte i 1987 er funnet i en isbre av to turgåere.

Politiet i Sør-Sveits oppgir at de har funnet levningene av en tysk turgåer som ble borte for nesten tre tiår siden i en isbre, skriver ACB News.

En talsperson ved det regionale politikontorer i Valais uttalte onsdag at levningene ble funnet etter at to turgåere oppdaget at det stakk en hånd og et par sko ut av Hohlaub-breen, som ligger ti kilometer øst for det berømte Matterhorn-fjellet i Alpene.

Gjennom labaratoriprøver fikk de identifiserte levningene av mannen, som var i midten av 40-årene da han forsvant den 11. august i 1987. Politiets talsmann i delstaten Valais, Markus Rieder, opplyser om at mannens familie har blitt informert om funnet.

I det siste har sveitsiske myndigheter opplyst om flere lignende funn av turgåere som har blitt borte i Alpene.

Rieder uttalte at myndighetene tror det skyldes global oppvarming, som gjør at breene trekker seg tilbake, og gjør det mer sannsynlig å finne igjen folk som er blitt borte i isen.

I forrige måned fant myndighetene et sveitsisk par, nesten 75 år etter de ble borte ved Tsanfleuron-breen, som ligger 70 kilometer unna Hohlaub-breen.

Den 79 år gamle datteren av det forsvunne ekteparet, Marceline Udry-Dumoulin, fortalte at faren Marcelin Dumoulin og moren Francine gikk avgårde for å mate dyrene den 15. august i 1942, men at de aldri kom tilbake.