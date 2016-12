Tre såret i angrep i moské i Sveits

Tre menn ble skutt og såret mens de satt i bønn i en moské i Zürich i Sveits mandag. Gjerningspersonen er på frifot.

De tre mennene er 30, 35 og 56 år gamle. To av dem ble påført alvorlige skader, opplyser sveitsisk politi.

Den væpnede mannen ankom lokalet klokken 17.30 og åpnet ild. Han var kledd i mørke klær og hadde på seg en mørk ull-lue. Han skal være rundt 30 år gammel og forsvant ifølge øyenvitner løpende fra stedet etter skytingen, i retning sentralstasjonen.

Han var sent mandag kveld ennå ikke funnet. En ung mann ved moskeen sier til avisen 20 Minuten at han ikke har anelse om hvem som kunne stå bak angrepet.

– Vi har aldri hatt noen problemer, sier han.

Moskeen ligger nær sentralstasjonen i Zürich og blir ofte benyttet av somaliske og eritreiske innvandrere.

Det ble samme kveld funnet en død person noen hundre meter unna under Gessner-brua som går over elva Sihl, men polititalsmann Marco Bisa sier det er for tidlig å slå fast om det er noen sammenheng mellom funnet av den døde og skytingen i moskeen.

Det var over ti personer inne i moskeen da skytingen fant sted, melder nyhetsbyrået ATS.