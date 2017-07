Den mistenkte Schaffhausen-angriperen pågrepet i Sveits

Mannen som er mistenkt for å ha angrepet flere personer med motorsag i byen Schaffhausen, er pågrepet.

Det melder politiet i Zürich på Twitter.

Mandag tok gjerningsmannen seg inn i kontorbygningen til et forsikringsselskap og gikk til angrep på fem personer.

Ifølge Swissinfo er fire av de fem allerede utskrevne fra sykehuset, mens den femte personens skader beskrives som «ikke livstruende».

Det siste døgnet har det pågått en klappjakt etter gjerningsmannen. Bare noen timer etter angrepet gikk politiet ut med bilde av mistenkte Franz Wrouisis (51).

Politiet avviser at det dreier seg om et terrorangrep, og at angrepet trolig kan settes i sammenheng med en konflikt mannen har med et forsikringsselskap. Det er ennå ikke bekreftet at mannen faktisk brukte motorsag.

STENGTE GATENE: Politiet stengte den gamle delen av byen Schaffhausen i Sveits mandag. Foto: Ennio Leanza , AP

Tirsdag formiddag fant politiet kjøretøyet han har benyttet, en hvit Volkswagen. Tidligere på dagen har de advart byens innbyggere mot mannen på frifot, som de antok at ville være bevæpnet – muligens med motorsagen han skal ha brukt under angrepet.

Det er varslet en pressekonferanse onsdag morgen, og politiet ønsker ikke å gå ut med flere opplysninger før den tid.

Ifølge Swissinfo er ikke mannen registrert på noe fast adresse, men bor til daglig ute i skogen.