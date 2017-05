Kamerater på tur på Svalbard: – Isbjørnen sto inne i ytterteltet

De to kameratene Ronny Lauritz Berntsen (27) og Joachim Myhrvang (28) forteller at de bråvåknet av at det sto en stor isbjørnhann inne i ytterteltet.

Klokken 03.00 natt til lørdag fikk Ronny Lauritz Berntsen (27) og Joachim Myhrvang (28) en helt annerledes start på dagen enn hva de hadde tenkt seg.

GUTTA PÅ TUR: Joachim Myhrvang (t.v.) og Ronny Lauritz Berntsen bor begge på Svalbard og er ofte ute på tur sammen. Foto: PRIVAT

– Jeg våknet av at jeg hørte rasling i teltduken og tenkte at det var kompisen min Joachim som beveget seg, men han lå helt rolig, forteller Berntsen på telefon fra Ymerbukta på nordsiden av Isfjorden på Svalbard.

– Da så jeg en stor skygge. Isbjørnen sto inne i ytterteltet og dyttet med snuten. Han luktet inn i teltet. Vi hadde ikke lukket døren fra ytterteltet og ut, sier han.

– Absurd episode

– Jeg dunket til ham. Jeg trodde først det var et reinsdyr, men jeg var veldig usikker og vekket Joachim i full panikk og med lys jentestemme, det var ikke mye manndom der, sier Berntsen om sin egen reaksjon.

Berntsen har også lagt ut historien og filmen på sin egen Facebook-side.

STAKK: Her ser man isbjørnen etter at den ble skremt vekk fra teltet, forteller Ronny Lauritz Berntsen. Foto: RONNY LAURITZ BERNTSEN

– Joachim trodde også først at det var et reinsdyr og klemte til over snuten. Da skjønte vi at det var en bjørn og vi begynte å brøle noe veldig. Da snudde bjørnen heldigvis. Ellers måtte vi ha skutt den med revolveren som vi hadde inne i teltet, forteller Berntsen.

De to friluftsinteresserte mennene, som begge bor på Svalbard, hadde vært på toppturer og fisket noen dager. De forteller at de kom seg ut av teltet i en fart og skjøt noen varselskudd med rifle over isbjørnen for å være helt sikre på at den skulle bli så skremt at den ikke kom tilbake.

– Det var en absurd episode klokken tre på natten, sier Berntsen.

Politivakten hos sysselmannen hadde lørdag ettermiddag ikke fått noen melding om det som hadde skjedd, noe de pleier å få, men Berntsen opplyser til VG at de vil melde fra når de kommer tilbake til Longyearbyen.

Det siste dødelige isbjørnangrepet på Svalbard var i 2011 da en britisk skolegruppe ble angrepet. En 17 år gammel elev mistet livet.

Hans medelever fortalte om rystende inntrykk da de ble angrepet.

Hadde snublebluss

Berntsen og Myhrvang har, bokstavelig talt, vært ute en vinternatt før – og opplyser at de er vant til å sette opp snublebluss rundt teltet for å skremme isbjørn som kommer for nær.

– Vi begynner å bli ganske drevne og følte vi hadde satt opp et kjempebra rigg, men dette var en skikkelig luring av en bjørn. Han hadde gått rundt bluss-systemet og til slutt hadde han hoppet over, elv om det var 60–70 cm høyde, sier Berntsen og legger til at han aldri tidligere har opplevd bjørn som regelrett hopper over snubletrådene.

Tidligere har han bare sett isbjørn på 100 meters avstand.

Isbjørnspor inn mot teltet. Foto: RONNY LAURITZ BERNTSEN

Men på vei vekk fra teltet utløste bjørnen nødblussene.

Med skikkelig adrenalinrush i kroppen og når de først hadde stått opp til nok en solfylt dag på Svalbard, var det ikke snakk om å legge seg igjen.

– Da fyrte vi heller opp kaffekjelen og gjorde oss klare til å bli hentet klokken 11 med båt, sier Berntsen som forteller at stemningen er god til tross den skremmende episoden.

– Det var en kjempeskummel situasjon, men det gikk heldigvis godt. Vi har veldig stor respekt for disse dyrene. De er store og sterke som fy, og veldig sultne.