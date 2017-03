Stridsvogn gjennom isen i Sverige - én død

Etter en flere timer lang redningsaksjon ble den 23 år gamle soldaten hentet ut av stridsvognen. Mannen ble senere bekreftet død.

Det var klokken 22.25 at nødetatene ble varslet av det svenske forsvaret om at en stridsvogn med to personer hadde gått gjennom isen mellom Älvsbyn og Boden.

En person ble raskt hentet ut. Vedkommende og tre personer som deltok i redningsarbeidet, var kraftig nedkjølt da de ble tatt hånd om.

– Vi vet at en stridsvogn har navigert feil. Forsvaret sier den har kjørt ned i en elv og sunket til bunns. Fem personer er rammet, og én av dem er igjen under isen, sa redningsleder Trond Olofsson i redningstjenesten til nyhetsbyrået TT kort tid etter ulykken.

– Personen har vært under isen lenge. Det ser dessverre ikke veldig bra ut.

Etter fire timer ble den 23 år gamle mannen natt til mandag hentet opp, og senere erklært død, skriver Aftonbladet. Pårørende er varslet.

Stridsvognen deltok på en vinterøvelse sammen med personell fra syv avdelinger i det svenske forsvaret. Rundt 1200 personer deltok i den avsluttende delen av øvelsen Vintersol.