Löfven til VG: Klokt ikke å møte Listhaug

KATHRINEHOLM (VG): Sveriges statsminister Stefan Löfven advarer Sylvi Listhaug mot å blande seg i svensk innvandringspolitikk.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug besøk i Sverige har satt sinne i kok i svensk politikk.

I går avlyste migrasjonsminister Hélene Fritzon et planlagt møte med Frp-statsråden. Hun nektet å møte sin norske kollega fordi hun ikke ville bli brukt som en del Listhaugs valgkamp.

– Ja, det var rett beslutning ettersom statsråden opplevde at hun kunne bli en del av den norske valgkampen, og det ville hun ikke. Hun sier at hun kan ta imot statsråden etter valgkampen i Norge, sier Löfven til VG.

Da VG møtte Sveriges statsminister Stefan Löfven i den svenske småbyen Kathrineholm onsdag, ga Lövfen sin fulle støtte til Fritzon.

Les mer: Löfven tar et oppgjør med «svenske tilstander»

KAOTISK: Sylvi Listhaug på tur i Rinkeby, omgitt av presse og livvakter. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Klokt



Ifølge svenske medier ble myndighetene i Sverige varslet av norske myndigheter om at Listhaug-møte hadde feil agenda og advarte mot møtet.

– Hvem advarte dere om dette?

– Jeg har absolutt ingen opplysninger om dette. Derimot har statsråden Hélene Fritzon valgt ikke å være en del av norsk valgkamp. Det var et klokt valg, sier Löfven.

Både norske UD og statsministerens kontor har avvist at norske myndigheter skal ha advart mot Listhaug-turen. VG har ikke fått dette bekreftet. En kilde i det svenske regjeringsapparatet kaller imidlertid Listhaugs oppførsel for «frekk».

«Hadde dette vært et annet land enn Norge kunne dette skapt samarbeidsproblemer», sier kilden, men legger til at svenskene kjenner til Norge så godt at de forstår at dette er en isolert hendelse som handlet om Listhaug.

Tidligere Frp-er ut mot Listhaug: Umoralsk, uanstendig og veldig farlig

­

– Ikke bland dere

Den svenske migrasjonsministeren Fritzon mente Listhaug spredte «nonsense» og et misvisende bilde av tilstandene i Sverige. Byrådslederen i Stockholm, Karin Wanngård, krevde i går at Listhaug beklaget overfor Stockholms befolkning for å ha spredt usannheter om svenske tilstander.

Löfven kommer nå med en advarsel til Listhaug og den norske regjeringen:

– Det er viktig at det gis et korrekt bilde. Vi legger oss ikke borti situasjonen i hverandres land. Vi håndterer våre problemer, og det er opp til oss å gjøre, sier Löfven.

– Hva tenker du om at Listhaug var på besøk for å drive valgkamp?

– Det får hun velge, men jeg synes vi skal være forsiktige med å blande oss opp i hverandres lands situasjon og valgkamp. Det har vi valgt å være, sier statsministeren.

Stor spesial: Siste meningsmålinger og alt om valgkampen

Avviser svenske tilstander

Sylvi Listhaug avviste i går at turen til Rinkeby var en del av hennes valgkamp, men insisterte på at hun ville lære hva som har gått galt i Sverige for å forhindre at det skjer i Norge.

Ifølge Listhaug er «svenske tilstander» en innvandring uten kontroll og en feilslått integrering.

Löfven mener det er helt feil:

– Vi har et stort fokus på integrering av mennesker som kommer hit. Søker man asyl og får nei, da skal man reise tilbake. Antall returer øker. Får man ja, skal man integreres i det svenske samfunnet så fort som overhode mulig. Barna skal inn i skole, du skal få et sted å bo, de voksne skal få arbeid. Det er vi i full gang med gang med å gjøre. Vi kunne selvsagt gjøre mer, men vi kommer til å investere.

– I Norge har «svenske tilstander» nesten blitt et skjellsord. Hva tenker du om det?

– Det får dere diskutere i Norge.

Grande om Listhaugs Rinkeby-tur: – Det er ingen grunn til å dra til Sverige og lære noe som helst