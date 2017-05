Storstilt dataangrep skaper trøbbel for britiske sykehus

Flere britiske sykehus ble fredag utsatt for et dataangrep som førte til at pasienter måtte avvises og ambulanser omdirigeres. Også Spania er rammet.

Det britiske helsevesenet NHS opplyser at sykehus og stiftelser over hele Storbritannia fredag ettermiddag var utsatt for tekniske problemer.

NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at «etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester».

Flere sykehus oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus i nødstilfeller. Og flere ambulanser ble omdirigert til andre sykehus som ikke var rammet av dataangrepet.

Også i Spania

Også spanske etterretningsmyndigheter meldte fredag om et dataangrep rettet mot flere spanske selskaper.

Både i Storbritannia og Spania skal maskinene ha blitt angrepet av en utpressingsprogramvare, der det blir avkrevd penger for at brukerne igjen skal få tilgang til egne datafiler.

Det dreier seg etter alt å dømme om programvaren Wanna Decryptor, også kalt Wannacry, opplyser Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter, som bistår politiet i etterforskningen.

– Pasientdata sikre

Det er foreløpig ingenting som tyder på at pasientjournaler er kommet på avveie, ifølge senteret.

– På dette tidspunktet har vi ingen bevis for at man har fått tilgang til pasientdata, heter det i en uttalelse.

Senteret understreker at angrepet har rammet en rekke sektorer, og at det ikke ser ut til å ha vært rettet spesielt mot helsevesenet.

Dataangrep med utpressingsprogrammer har økt i omfang over hele verden den siste tiden. Flere av angrepene har vært rettet mot viktig infrastruktur, som sykehus, politi og kollektivtrafikkselskaper.

