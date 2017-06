Våpen-tweet fra Trump etter London-terror vekker harme

Paris (VG) Trump møter skarp kritikk for å gjøre terroren i London til et argument for at flere skal få eie våpen.

Like etter terrorangrepet i London lørdag kveld skrev Donald Trump en rekke meldinger på twitter hvor han forsøkte å slå politisk mynt på terroren, ved å mer enn antyde at Storbritannia ikke har gode nok tjenester for å sikre sine borgere.

«Vi må slutte å være politisk korrekte og sette igang med å sikre vårt folk. Hvis vi ikke blir smarte, blir det bare verre», skrev Trump på twitter.

Nå kritiseres den amerikanske presidenten for ikke å vite hva han snakker om.

Britisk politi og sikkerhetstjeneste er kjent for å ha et av verdens mest omfattende system for overvåkning. Et utall kameraer er plassert rundt i storbyene, og det er få restriksjoner for statens muligheter til å avlytte telefon og kartlegge nettbruk, skriver New York Times.

Vil at folk skal ha våpen



USAs twitterglade president er en kjent tilhenger av liberale våpenlover, og hans meldinger i timene etter angrepet bar preg av at han ville fremme sin sak i kjølvannet av angrepet i London.

«Legger dere merke til at vi ikke debatterer våpen nå? Det er fordi de brukte kniver og lastebiler!», skrev presidenten.

Flere har argumentert for at tweeten viser det motsatte av hva Trump ønsket å formidle: Dersom angriperne hadde hatt tilgang på pistoler og geværer, kunne langt flere ha blitt drept, skriver flere store aviser, som Washington Post, Independent og Metro.

Storbritannia har, i sterk kontrast til USA, en av de strengeste våpenlovene i verden, ifølge BBC. Britene har lykkes i å senke tallet på kriminelle episoder som involverer våpen, med to tredeler fra 2004 til 2015, skriver The Atlantic.

USA, derimot er landet med flest skytevåpen per innbygger. Andelen drap med skytevåpen er 25 gang høyere enn andre land det er naturlig å sammenlikne dem med, ifølge forskning.no.

En oversikt fra Gun Violence Archive viser at rundt 15.000 mennesker ble drept med skytevåpen i USA i 2016, hvorav 3700 av dem var barn. I USA har Trumps twittermeldinger etter angrepet vekket en debatt om våpenkontroll.

Elefanten i rommet

Torsdag er det parlamentsvalg i Storbritannia, og terrorangrepet i London og på Ariana Grande-konserten i Manchester har naturlig nok preget valgkampen.

Tirsdag tok statsminister Theresa May til orde for å legge menneskerettighetslover til side i jakten på terrorister, mens Labour-leder Corbyn sa at Storbritannia ikke vil vinne kampen mot terrorisme ved å «rive bort fundamentale rettigheter», ifølge BBC.

De to mest profilerte figurene i valget har likevel vært skuffende vage om hvordan de konkret skal ta problemet som hjemsøker britisk jord, ved roten, mener universitetslektor i britiske, irske og amerikanske studier, Jan Erik Mustad.

– De tar de klassiske standpunktene fra hvert sitt parti, hvor konservative May snakker om viktigheten av sikkerhetstjenesten og grensekontroll, mens den venstrevridde Corbyn kobler terroren til utenrikspolitikk, og Storbritannias involvering i kriger. Men ingen vil snakke om den store elefanten i rommet, som handler om at det finnes grupper som lever på siden av samfunnet, helt segregert fra andre. Det er et problem ingen av dem har turt å ta i på lenge, og særlig ikke nå i valgkampen, sier Mustad til VG.