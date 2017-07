Theresa Mays skjøre flertall kan svekkes etter rasistkommentar

Britenes statsminister Theresa May suspenderte en partifelle i det britiske parlamentet etter en rasistisk kommentar. Det kan svekke Mays allerede marginale majoritet.

Mandag kveld ba statsminister Theresa May sjefsinnpiskeren i det konservative partiet om å suspendere parlamentsmedlemmet Anne Marie Morris.

Morris ble tatt opp på bånd da hun brukte et rasistisk uttrykk under en paneldebatt på den fasjonable East India Club i London. Morris mente at fremtiden til finanssektoren i Storbritannia etter brexit er lysere enn ekspertene frykter:

«Now I’m sure there will be many people who’ll challenge that, but my response and my request is look at the detail, it isn’t all doom and gloom,» sa hun i et lydbåndopptak på Huffington Post. «Now we get to the real nigger in the woodpile, which is, in two years what happens if there is no deal?»

Uttrykket «nigger in the woodpile» skal stamme fra det dype sør i de amerikanske sørstatene på midten av 1800-tallet, og beskriver rømte slaver som gjemte seg i hauger av ved mens de flyktet nordover til Canada. På 1900-tallet ble uttrykket brukt i Storbritannia som en metafor på skjulte fakta eller problemer.

Fordømmelse i Storbritannia

Både partifeller og politiske motstandere fordømte umiddelbart kommentaren. Tim Farron, den avgåtte lederen for liberaldemokratene, gikk hardt ut.

– Denne motbydelige kommentaren hører hjemme i æraen til Jim Crow-lovene (rasesegreringslover i flere amerikanske delstater fram til 1965, journ. anm.) og skal ikke finne sted i parlamentet vårt, sier Farron ifølge blant annet BBC.

Flere angriper også Theresa May for å reagere for sent før hun utestengte Morris. Labour-politikeren Chuka Umunna mente at May nølte.

Morris har beklaget uttalelsene, men May utestengte henne likevel.

– Jeg var sjokkert da jeg hørte disse bemerkningene, som er helt uakseptable. Jeg ba umiddelbart sjefsinnpiskeren om å suspendere medlemmet. Språk som dette har absolutt ingen plass i politikken eller i dagens samfunn, sier May.

Ifølge en kilde i det konservative partiet som The Guardian snakket med brukte May lang tid fordi hun var i parlamentet og i møte med den australske statsministeren.

PRESSET: Theresa Mays er under press etter Grenfell Tower-brannen i London og krisevalget 8 juni. Foto: Hannah Mckay , AFP

Skjør majoritet for May

Etter krise-valget 8. juni har Theresa May vært avhengig av støtte fra det ultrakonservative nordirske unionistpartiet DUP for flertall i det britiske parlamentet. 650 politikere sitter i parlamentet, men de irske nasjonalistene Sinn Fein møter aldri opp av prinsipp, noe som betyr at man i praksis må ha støtte fra 322.

Med støtten fra DUP har May 325 bak seg.

Enkelte politiske motstandere, som Caroline Lucas som leder De Grønne, har bedt Morris trekke seg. Uten Morris har May bare 324 støttespillere.

Store britiske medier som Sky News og The Guardian trekker også fram Mays skjøre majoritet i artikler som omhandler suspensjonen av Morris.

Etter brexit-folkeavstemningen i fjor sommer stemte Labour for brexit. Men de har ikke gitt blanko-fullmakt til May i EU-forhandlingene. I tillegg må May få budsjettet godkjent og legge fram nye lovforslag. Innenrikspolitiske mål blir vanskeligere under hardt ytre press og tradisjon for at politikere kan stemme mot egen partiledelse.

Tok avstand fra partneren

Tidligere i år måtte Morris ta avstand fra kontroversielle kommentarer fra hennes egen partner og valgagent, Roger Kendrick. Kendrick sa på en utspørring før valget at «krisen i utdanningssektoren var helt og holdent på grunn av ikke-britisk-fødte innvandrere og deres høye fødselsrater».

Da sa Morris til DevonLive:

– Jeg deler ikke det synet som ble delt av Roger Kendrick.

I 2008 måtte konservative Lord Dixon-Smith beklage at han brukte uttrykket «nigger in the woodpile» i det britiske overhuset. Daværende partileder David Cameron ble bedt av flere om å kaste ham ut av partiet. Dixon-Smith ble likevel sittende.