Theresa May sikret støtte til regjeringen

Det kontroversielle nordirske partiet DUP har signert en samarbeidsavtale med Theresa Mays konservative mindretallsregjering.

Da Theresa May skrev ut nyvalg tidligere i år var det med forventning om å knuse arbeiderpartiet, og å øke de konservatives majoritet i parlamentet.

Slik gikk det ikke, og Mays parti mistet flertallet og ble avhengig av støtte fra et av de mindre partiene for å kunne regjere.

Nå, flere uker etter valget, er det klart at May har fått på plass en samarbeidsavtale der det nordirske partiet Democratic Peoples Union (DUP) skal fungere som støtteparti for hennes mindretallsregjering.

DUP-leder Arlene Foster møtte pressen utenfor statsministerboligen og annonserte at avtalen var underskrevet. Hun beskriver avtalen som gunstig både for Nord-Irland og Storbritannia.

– Denne avtalen gir oss en stabil regjering. Vårt prinsipp i forhandlingene har vært å handle i nasjonens interesse og for å styrke og forbedre vår dyrebare union, sier hun.

Avtalen skal ifølge henne sørge for mer sikkerhet, mer velstand og at brexit gjennomføres på en måte som gagner alle.

Partiene har blitt enig i viktige spørsmål om pensjon, økt økonomisk bistand til Nord-Irland og at Storbritannia skal oppfylle sine forpliktelser til NATO ved å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvaret.

BBC skriver at avtalen innebærer at DUPs representanter kommer til å støtte de konservative i viktige avstemninger i parlamentet, men at det ikke inngås en formell koalisjon.

DUP er et svært kontroversielt parti med koblinger til en av de væpnede partene i den nord-irske konflikten. Partiet beskrives som reaksjonært, men forhandlingene ser ikke ut til å ha dreid seg om de sosiale spørsmålene som kunne skapt vansker for May.