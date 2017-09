T-banestasjon i London stengt: Vitne sier brennende gjenstand ble kastet inn

Nødetatene i London har slått full alarm etter «hendelse» ved T-banestasjonen Parsons Green.

Dette bildet ble publisert av en passasjer som var på T-banen ved stasjonen Parsons Green i London, hvor det skal ha vært eksplosjon. VG har fått tillatelse til å gjengi bildet. Foto: , RRigs / Twitter

Stasjonen er stengt av og store mengder mannskaper fra nødetatene i London jobber på stedet. Ifølge Metros reporter på stedet har flere fått brannskader i ansiktet etter en eksplosjon inne i en T-banevogn. Den samme reporteren beskriver en eksplosjon fra en hvit bøtte med en handlepose.

Bombegruppe



Politiet bekrefter at det har vært en hendelse i en T-banevogn. Deres bombegruppe er på stedet.

En passasjer forteller at en brennende gjenstand ble kastet inn i vognen og at de måtte hive seg ut av døren. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Ifølge Sky News er politiets terrorgruppe sendt til stedet.

Ambulansetjenesten opplyser at de jobber for å få oversikt over skadeomfanget. De har blant annet sendt sin en spesialgruppe for farlige situasjoner til stedet.

Fraråder spekulasjoner

Storbritannias utenriksminister Boris Johnson ber folk forholde seg rolige etter hendelsen på T-banen i London, og fraråder spekulasjoner om hva som har hendt.

– Informasjonen jeg sitter på er begrenset, og det er veldig viktig ikke å spekulere for øyeblikket, sier Johnson til Sky News.

Han ber folk fortsette dagen på så normalt vis som de kan, skriver NTB.

Det skal ifølge Metro ha oppstått panikk på grunn av røykutviklingen, og at flere skal ha blitt skadet i trengselen. Dette er ikke bekreftet av helsepersonell.

Ifølge AP blir passasjerer ført ut via T-banesporene på stedet.

Transportpolitiet oppfordrer folk til å holde seg unna. Togene mellom Earl's Court og Wimbledon på District Line er innstilt, opplyser Transport for London, som drifter banen.

– Vi ber alle om å forbli årvåkne og melde all mistenkelig oppførsel til oss, skriver transportpolitiet på Twitter hvor de oppgir et telefonnummer som folk kan sende sms til eller ta kontakt med dem på telefon.

Brannvesenet i London opplyser at de har seks brannbiler, to redningsteam og 50 brannmenn på stedet.