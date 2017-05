Storbritannia: Har to jobber og aldri fri

SELSEY (VG) Britiske brannmenn har gått ned over 20.000 kroner i årlig lønn de siste årene. For mange offentlig ansatte blir det stadig vanskeligere å leve av en jobb.

– Jeg har hatt to jobber siden 2008, forteller brannmann Phil Pitham i kystbyen Selsey.

Kona hans er lærer, hun er også rammet av innsparingspolitikken, som er ført siden finanskrisen. I 2010-2011 besluttet regjeringen å fryse lønnen til cirka fem millioner offentlig ansatte i to år. Siden har de hatt et tak på maks en prosent lønnsøkning pr. år.

JOBB TO: Her er Phil Pitman på plass som mekaniker for det lokale båtredningsselskapet. Foto: Nina E. Rangoy

For brannmenn betyr det en lønnsnedgang i forhold til inflasjon på over 20.000 kroner, for sykepleiere omlag 30.000 kroner og for jordmødre nesten 40.000, ifølge offentlig statistikk gjengitt i siste utgave av fagbladet til britiske brannmenn.

Krise

– Dette er lønnsmessig den tøffeste perioden vi har vært gjennom siden 1930-tallet sier generalsekretær Matt Wrack i brannmennenes fagforening.

– Innsparingsprogrammene betyr at vanlige arbeidere betaler for en krise de ikke forårsaket, sier han.

MER OG MER: Brannmennen hevder de er blitt pålagt stadig nye oppgaver de seneste årene, selv om lønna reelt har gått ned. Her fra en brann i Sussex i 2014. Foto: Stringer/uk , Reuters

Phil Pitham jobber 90-timers uke og kan ikke huske sist han hadde fri. Riktignok betyr vaktene hans at han er på tilkalling deler av tiden, og ikke fysisk tilstede på jobb 90 timer.

Nyvalg 18.april kunngjorde statsminister Theresa May at det blir nyvalg i Storbritannia 8. juni. Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister. May overtok da David Cameron trakk seg etter folkeavstemningen i fjor sommer. Nyvalget kom som en overraskelse, fordi neste valg egentlig skulle være i 2020, og May tidligere har avvist på det sterkeste at hun ville skrive ut nyvalg.

– Alltid sliten

– Jeg er alltid sliten og trøtt, men det går i grunnen greit. Det er nå jeg er ung og frisk og orker dette, så da gjelder det å gjøre hva jeg kan for å sikre familien nå, sier 36-åringen.

Han og kona bygger hus til seg og de to guttene på seks og tre år. For å klare lån og andre forpliktelser, kreves mer enn to jobber.

Ved siden av jobben som brannmann er Phil mekaniker på redningsbåten på Selseys livredderstasjon, som stadig rykker ut for å redde fiskere og andre skipbrudne i de lumske farvannene utenfor kystlinjen.

Egentlig er han møbelsnekker, men det ble det umulig å livnære seg av for mange år siden. Siden han ble fulltidsansatt som mekaniker ved siden av brannmannjobben i 2008, har han ikke hatt fri. Feriene og frihelger brukes til å sjonglere tiden mellom de to jobbene.

PROTESTER: Regjeringen har kuttet i mange lønninger og tilbud, og her en demonstranter mot innsparingene i London i 2011. Foto: Carl Court , AFP

I følge det britiske statistikkbyrået hadde 1126 millioner briter to jobber i oktober i fjor. Hvor mange som har flere enn to, er det ikke ført statistikk over. I 2006 hadde 1072 briter to jobber.

BREXIT Storbritannias utmeldelse av EU startet formelt 29.mars i år. Prosessen er ment å skulle ta to år. Her er noen av tingene det må forhandles om: 20833 lover må vurderes og reforhandles

Milliarder av euro som betales fra Storbritannia til EU og andre veien gjennom et virvar av avtaler som berører alt fra forskning til studenter, må løses fra hverandre og reforhandles.

EU-borgere i Storbritannia er blant de første som kan bli rammet når de mister rettigheter EU har gitt dem. Minst tre millioner EU-borgere bor i Storbritannia.

3800 briter får sin lønn og pensjon fra EU, avtaler som vil fortsette å løpe lenge etter brexit.

Irland ønsker fortsatt medlemskap i EU, og hvis Nord-Irland og Irland blir ett rike, vil de kunne fortsette å være medlem, fastslo EU-ledere nylig.

Nødvendig med to jobber

– Jobb nummer to er blitt en nødvendighet for stadig flere mennesker, og det er oftest økonomi som er hovedgrunnen, sier Corrine Mills til VG. Hun er karriererådgiver og forfatter.

For mange mennesker betyr det at lovpålagte hviletidsbestemmelser ikke overholdes, og mange arbeidsgivere vil kunne oppleve slitne ansatte, som løper fra en jobb til en annen.

– Arbeidsgivere som vet at deres ansatte tilhører de laveste inntektsgruppene, bør ikke bli overrasket over at de ser seg om etter en jobb til, mener Mills.

Men det er ikke bare dem med lavest inntekt som rammes, også nedre del av middelklassen har i økende grad sett seg om etter mer enn en jobb for å klare utgiftene. Arbeidsinnvandring etter at Storbitannia åpnet grensene etter EU-utvidelsen mot øst i 2004, har også bidratt til å senke lønnsnivået innenfor mange yrker.