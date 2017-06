Sjokkresultatet i Storbritannia: Disse får skylden for Mays motgang

Pekefingeren rettes mot Theresa Mays nærmeste rådgivere etter valgflausen.

Theresa Mays siste døgn beskrives som et mareritt av avisen The Times.

Kommentator i The Times, Phillip Collins, skriver at May kun har seg selv å takke. Collins mener at valgnederlaget for May skyldes hennes overmot og avhengighet av kortsiktig tenkning.

Mirror skriver at Mays stemme brast da hun aksepterte seier i sin egen valgkrets, Maidenhead, og videre slo fast at hun kunne skape stabilitet i Storbritannia.

Tabloide Daily Mail beskriver valget med følgende setning: «Hun tabbet seg ut».

Mays partikollega, tidligere finansminister George Osborne, beskriver opptreden hennes i valgkampen som stiv, og kaller programmet hennes for en katastrofe. Osborne, som selv ble kastet ut av kabinettet av May, legger til at hun ikke vil overleve lenge som statsminister. I mellomtiden skal skylden for fiaskoen fordeles.

Personene



Mays stabssjefer i tospann Nick Timothy og Fiona Hill utpekes av flere, blant annet The Guardian, som syndebukker.

Tory-politiker Sarah Wollaston skriver på Twitter at hun «kan ikke se hvordan [Mays] indre sirkel av spesialrådgivere kan fortsette på post.»

Hill har særlig gjort seg upopulær blant Mays ministere, rådgivere og parlamentsmedlemmer særlig på grunn av sine ufiltrerte meldinger, skriver The Guardian.

Theresa Mays nærmeste rådgiver, Nick Timothy og Fiona Hill, får av mange skylden for det dårlige valgresultatet. Her forlater de De konservatives hovedkvarter i London fredag. Foto: Peter Nicholls , Reuters / NTB scanpix

Timothy har på sin side fått skylden for det som under tvil kan kalles den største valgkatastrofen i de konservatives historie, ifølge The Guardian: Overhalingen av sosialomorgspakken, kalt «dement-skatten» av rivalene.

Lynton Crosby er den politiske strategen som får skylden for slagordet «sterkt og stabilt lederskap», som i løpet av valgkampen nærmest ble et såkalt «mem», og et dårlig sådan, latterliggjort med bilder av IKEA-hyller og repetisjoner av repetisjonene til May.

Crosbys selskap sto også bak valgkampen til Zac Goldsmith for borgermester i London, og fikk krass kritikk for å ha sammenlignet Labour-kandidat og senere vinner Sadiq Khan med islamistiske ekstremister.

I tillegg blir Brexit-minister David Davis trukket frem som en av dem som drev May til å skrive ut nyvalg.

Sakene



Wollaston, som er parlamentsmedlem for Totnes og leder av Helsekomiteen, kritiserer May for mangel på rådgivning når det kommer til nøkkelsakene i de konservatives partiprogram.

– For meg var det to ting som startet det: Revejakt og sosialomsorg. Det var vendepunktet i mitt område, hvor du kunne se et ekstraordinær skifte fra overveldende støtte til at folk stilte seg uforstående til politikken, sier Wollaston til The Guardian.

I tillegg London- og Manchesterterroren: Seks år i departementet og en bestemt linje på å begrense immigrasjonen ble sett på av de konservative som en stor fordel, men under henne som statsminister har tallene for politiet gått nedover, noe Labour har brukt mot henne for alt det er verdt de siste dagene.

Demografien



The Mirror kaller det «Ungdommens hevn», og forklarer hvordan unge stemmegivere mellom 18 og 24 var utslagsgivende for Mays katastrofevalg.

Noen beregninger viser at valgdeltagelsen blant de unge kan ha vært så høy som 72 prosent, noe som ifølge avisen i stor grad krediteres Labour-leder Jeremy Corbyn.

«Unge som var forbannet over Brexit har fått sin hevn ved å stemme i masser for Labour, og på den måten bidra til Mays katastrofale natt», skriver avisen.

Og naturligvis: Hun erklærte nyvalg. Tabbe!

– Det var jo en kjempetabbe å avholde dette valget. Hun hadde jo flertall, sier førsteamanuensis Atle Libæk Wold ved Universitetet til Oslo.

– Feilslått Brexit-strategi



Samtidig mener Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel at feilslått brexit-strategi er årsaken til at May nå henger i tauene.

– Budskapet fra dette valget er å gjennomføre rettferdige samtaler med EU og tenke over om det virkelig er bra for Storbritannia å forlate EU på denne måten, sa Gabriel fredag.

Han mener Mays strategi om å gjennomføre en såkalt «hard brexit» har slått feil, noe velgerne nå har sagt sin mening om.

Strategien bør revurderes, mener Gabriel, som legger til at han håper en ny britisk regjering snarlig vil være på plass «slik at vi kan gjennomføre seriøse forhandlinger».

Kilde: VG/NTB