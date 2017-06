Rekordmange briter vil stemme: Dale og Sorcha kom til valglokalet i brudestasen

Garasjer, private boliger, kirker og brannstasjoner er noen av stedene som er tatt i bruk for at de rekordmange velgerne skal få avgi sin stemme.

Rekordmange 46,9 millioner velgere har registrert seg før valget i Storbritannia. Under forrige valg i 2015 ble det registrert 46,4 millioner velgere.

Og med så mange velgere har britene vært nødt til å tenke kreativt for at alle skal få muligheten til å avgi sin stemme. Kirker, vindmøller, campingvogner og neglesalonger er noen av stedene som er gjort om til valglokaler. Alle stedene utgjør over 40.000 valglokaler.

Disse åpnet dørene klokken 08 norsk tid torsdag for å ta imot det mange tusen menneskene som skal stemme frem Storbritannias neste statsminister.

Kom til valglokalet i brudestasen

Dale Shirlow og Sorcha Eastwood giftet seg i Lisburn i Nord-Irland torsdag. De dro likeså godt rett til valglokalet i bryllupsantrekket.

POSERTE: Det nygifte ekteparet smilte bredt til fotografene utenfor valglokalet. Foto: Brian Lawless , PA via AP

Den første valgdagsmålingen er ventet like at lokalene stenger i 23-tiden norsk tid, mens det endelige resultatet trolig ikke er klart før fredag.

Så langt har de fleste målingene spådd en soleklar seier til Theresa May og De konservative. Etter at en måling onsdag viste et tilnærmet dødt løpt mellom Labour og De konservative, viser de siste målingene at De konsevative leder med et gjennomsnitt på 43 prosent mot 36,5 prosent til Labour, skriver The Telegraph.

Unge velgere kan true May

Nå må offentligheten smøre seg med tålmodighet frem til de første valgmålingene trolig kommer sent torsdag kveld. Først da vil man få en indikasjon på om det er Theresa May eller Jeremy Corbyn som skal lede landet videre.

VALG: Labour-leder Jeremy Corbyn og statsminister Theresa May etter at de hadde stemt torsdag. Foto: Daniel Leal-olivas , AFP

Det var i april at statsminister Theresa May utlyste nyvalg i et håp om å styrke sin posisjon i forkant av forhandlingene om Storbritannias utmeldelse av EU. Et større flertall i Parlamentet ville gitt henne mer tid til å takle den krevende politiske skilsmissen i tillegg til å styrke grepet om Det konservative partiet.

Siden dette har hun imidlertid hatt et markant fall på målingene. Ifølge eksperter kan noe av fallet skyldes flere forslag fra statsministeren om kutt i velferdsordninger.

I tillegg har terrorangrepene i Manchester og London gjort at hun har tapt terreng blant velgerne.

Det at rekordmange har registrert seg før valget kan være gode nyheter for Jeremy Corbyn og hans Labour. I aldersgruppen over 65 år har de konservative en ledelse på 49 prosentpoeng over arbeiderpartiet Labour, ifølge en meningsmåling i Telegraph.

Den yngre garde gir heller sine stemmer til Labour-leder Jeremy Corbyn. Blant de rekordmange velgerne har unormalt mange unge mennesker under 25 år registrert seg for å kunne stemme. Disse kan dermed være det som gjør at Labour kan overraske når valgresultatet er klart.

