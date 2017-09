Politiet jakter gjerningsperson etter eksplosjon på T-bane i London

Fakta om terrorangrep i Storbritannia i år

* 15. september: Ifølge Londons ambulansetjeneste er 18 personer er tatt med til sykehus etter en hendelse på Parsons Green T-banestasjon i London. Ingen er kritisk skadd i hendelsen, som politiet etterforsker som terror.

* 19 juni: En mann kjører inn i en folkemengde utenfor en moske i Finsbury Park nord i London. Et menneske blir drep og 10 såret. Bilisten er siktet for terrorrelatert drap.

* 3. juni: Åtte personer ble drept og nærmere 50 såret etter at tre menn kjørte på fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til Borough Market der de knivstakk mange før de selv ble skutt og drept av politiet. IS har påtatt seg ansvaret.

* 22. mai: 22 personer ble drept, mange av dem barn, og 59 såret da en selvmordsbomber utløste en sprengladning etter en konsert i Manchester Arena. IS har påtatt seg ansvaret.

* 22. mars: Til sammen fem person ble drept da en mann kjørte ned fotgjengere med bil på Westminster Bridge og deretter drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. IS har påtatt seg ansvaret.