Flere av Theresa Mays partifeller mener statsministeren må ta sin hatt og gå etter nattens knusende valgnederlag.

– Det er ille. Hun er i en veldig vanskelig posisjon. Det var en grusom kveld, sier den konservative politikeren Anna Soubry i et intervju etter at det ble klart at de konservative mister flertallet i Parlamentet natt til fredag, gjengitt av The Guardian og Reuters.

Soubry antyder at partilederens fremtid ser mørk ut.

– Hun er en bemerkelsesverdig og begavet kvinne som ikke skyr unna vanskelige beslutninger, men nå er det åpenbart at hun må vurdere sin posisjon.

Da stemmene fra 645 valgdistrikter var talt opp fredag morgen, sto De konservative med 314 seter i Parlamentet, mens Labour har vunnet 261. Dermed blir det et «hung parliament», der ingen av partiene har de 326 setene som trengs for å få rent flertall.

– En forskrekkelig valgkamp

Den tidligere statssekretæren i forsvarsdepartementet, som har hatt fast plass i Parlamentet siden 2010, legger ingenting imellom når hun beskriver Mays valgkamp.

– Vi hadde en forskrekkelig valgkamp, og det er generøst sagt, fortsetter Soubry, før hun legger til:

– Det at hun skiftet mening om helsepolitikken tror jeg skadet Theresa May alvorlig. Det fikk henne ikke til å fremstå som den sterke og stabile statsministeren og lederen som hun sa at hun var. Det var et veldig vanskelig og veldig alvorlig slag mot hennes kredibilitet.

BBC melder imidlertid at May ikke har noen planer om å trekke seg, og at hun heller vil jobbe for å danne en mindretallsregjering, siden partiet fortsatt er størst målt i antall stemmer og seter i Parlamentet.

Partifelle: – Hun må gå av

Den tidligere konservative finansministeren George Osborne tror også Theresa Mays politiske dager kan være talte.

– Skulle hun få et dårligere resultat enn for to år siden og få vansker med å danne regjering, så tviler jeg på om hun vil overleve lenge som leder for Det konservative partiet, sa Osborne før valgresultatet var klart, ifølge The Guardian, gjengitt av NTB.

Overfor avisen omtaler han også valgresultatet som «katastrofalt».

En ikke navngitt konservativ politiker i Parlamentet går enda lenger i en kommentar til The Guardian:

– Hun må gå av.

En annen partifelle sier til avisen at de i partiet som mente det var dumt av May å holde et nytt valg nå, vil være «rasende» etter nattens katastrofale resultat.

Ifølge den samme avisen er også De konservative godt i gang med å peke på andre i partiet som også bør slå følge med May ut av dørene. Brexit-minister David Davis blir ifølge The Guardian trukket frem som en av de sentrale pådriverne som overtalte May til å lyse ut nyvalg.

– Det er mange svært forbannede mennesker i regjeringen nå, og de er spesielt forbannet på ham (Davis, journ.anm), forteller en kilde til avisen.