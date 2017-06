Osborne tror dårlig valgresultat betyr farvel til May

Den tidligere konservative finansministeren George Osborne, tror et dårlig valgresultat kan føre til Theresa Mays avgang som partileder og statsminister.

– Skulle hun få et dårligere resultat enn for to år siden og få vansker med å danne en regjering, så tviler jeg på om hun vil overleve lenge som leder for Det konservative partiet, sier Osborne, ifølge The Guardian.

Osborne er nå redaktør for avisen Evening Standard i London.

Ifølge valgdagsmålingen ligger De konservative an til å miste flertallet i Parlamentet. Rent flertall krever 326 representanter, mens Mays konservative parti ligger an til å få 314 seter, en tilbakegang på 17 fra i dag.

Sjokkmåling for May



De konservative ledet med opp mot 20 prosentpoeng på målingene da statsminister Theresa May selvsikkert utlyste nyvalg – stikk i strid med løftene hun selv hadde gitt.

Hun ville styrke sin posisjon før forhandlingene med EU om brexit. Nå kan det i stedet gå mot et sviende valgnederlag.

Britiske aviser erklærer at statsminister Theresa May har plassert landet på en knivsegg og at hennes egen makt i beste fall henger i en tynn tråd etter valget.

På flere forsider, gjengitt av The Telegraph, beskrives valgdagsmålingen som en sjokkmåling for May. The Times og The Independent skriver at Mays sjansespill med å lyse ut nyvalg ser ut til å ha slått tilbake på henne selv.

Det samme skriver de høyreorienterte tabloidavisene The Daily Mail og The Sun i sine lederartikler fredag. Beskrivelsene «spektakulært bomskudd» og «katastrofalt tap av plasser» i parlamentet dukker opp.

John Curtis er professor ved Universitetet i Strathclyde, og en av Storbritannias fremste eksperter på politikk.

– Det virker for meg som om statsministeren har mislyktes i å nå sitt viktigste mål, som var å få et stort flertall for sitt parti og dermed få større forhandlingsrom når det gjelder Brexit, sier han til BBC.

Han understreker likevel at det fortsatt er mulig for de konservative å få flertall, men at det trolig ikke vil bli spesielt mye større enn det var da May lyste ut nyvalg.

Vil ikke redde Mays flertall



Liberaldemokratene tidligere leder Nick Clegg har ingen tro på at partiet vil komme Theresa May til unnsetning og sikre konservativt flertall.

På spørsmål fra ITV om han så noen sjanse for at hans parti vil gå inn og redde Mays flertall, sa den tidligere partilederen ganske enkelt – «Nei», melder Reuters.

(VG/NTB)