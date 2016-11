Opp mot 200 fanger i fengselsbråk i Storbritannia

Det ble så kaotisk at vaktene måtte trekke seg tilbake under opptøyer blant de innsatte i et britisk fengsel.

Alle nødetatene ble kalt ut til fengselet i Bedford sentralt i England rett før klokken 17 søndag ettermiddag etter at det oppsto bråk. Generalsekretær Steve Gillan i fangevokterforbundet POA anslår at rundt 200 innsatte var innblandet.

– Fangevokterne har trukket seg tilbake til et trygt sted, så et stort antall fanger er ute. Vi vet ikke om dette vil utarte til et fullt opprør, men ting kan endre seg svært raskt, sa hans mens opprøret pågikk.

Fengselet i Bedford huser for tiden rundt 500 innsatte. En talsmann for fengselsvesenet sier urolighetene kan få konsekvenser for de involverte.

– Vi vil gjøre det helt klart at innsatte som oppfører seg på denne måten vil bli straffet og kan ende med å sone betydelig lenger.

POA-leder Mike Rolfe advarte for få dager siden mot en negativ utvikling i landets fengsler.

– Det pågår et blodbad for tiden. De ansatte er helt på felgen, de har mistet all motivasjon. Underbemanning og mange som forlater yrket, er en dårlig kombinasjon. Det er farlig for alle, både ansatte og innsatte, sa Rolfe.

I oktober ble en 21-åring stukket i hjel i et fengsel i London, og i slutten av måneden måtte en nasjonal innsatsstyrke hentes inn for å få kontroll over situasjonen i et fengsel sørøst i landet.

Justisdepartementet sier 2.500 nye stillinger skal opprettes som en del av en større fengselsreform.