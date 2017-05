Norske Elin i London: – Brexit har gjort at jeg ikke føler meg velkommen

LONDON (VG) Brexit har ført til en usikker fremtid for tre millioner EU-borgere i Storbritannia og en million briter i EU.

– Vi føler oss allerede mindre velkommen og usikkerheten er stor, forteller norske Elin Sandal som kom til London i 1988 på studentvisum, som var nødvendig den gang, før EUs indre marked.

Motstand mot enorm arbeidsinnvandring fra andre EU-land var en av de viktigste sakene for dem som stemte for at Storbritannia skal forlate EU.

Ideelt sett blir Storbritannia og EU-27 (de gjenværende EU-landene) enige om å få til en avtale som sikrer rettighetene til disse fire millioner menneskene. I praksis kan det vise seg å bli veldig vanskelig. Dette blir en av de første store sakene etter at statsminister Theresa May i slutten av mars utløste artikkel 50 som formelt starter forhandlingene om utmeldelse.

BEGYNTE BRA: Statsminister Theresa May tar i mot Europarådets president Donald Tusk i Downings street nr.10 i begynnelsen av april. Siden har forholdet til EU rukket å surne betraktelig før forhandlingene er reelt igang. Foto: Justin Tallis , AFP

Nyvalg 18.april kunngjorde statsminister Theresa May at det blir nyvalg i Storbritannia 8. juni. Hensikten er å sikre støtte og enhet foran de vanskelige brexit-forhandlingene og at hun blir en folkevalgt statsminister. May overtok da David Cameron trakk seg etter folkeavstemningen i fjor sommer. Nyvalget kom som en overraskelse, fordi neste valg egentlig skulle være i 2020, og May tidligere har avvist på det sterkeste at hun ville skrive ut nyvalg.

Det er komplisert

Spørsmålene er mange. En ting er om utenlandske arbeidstakere i Storbritannia og briter i EU skal få bo der de nå bor. Noe annet er hva som skjer med pensjonsrettigheter, sosiale ytelser, barn som ennå ikke er født, arbeidsrettigheter, tilgang til helseytelser, studentordninger, ekteskap, skilsmisser også videre.

Alle disse rettighetene avhenger av hva slags type arbeidsinnvandrer du er: I følge EUs lovgivning har de som jobber andre rettigheter enn studenter, pensjonister og arbeidssøkende. På toppen av det kommer noen (gamle) bilaterale avtaler som trumfer EU-lovene på samme felt.

STARTSTREKEN: 29. mars overleverte britene det offisielle brevet som utløste artikkel 50 i EUs Lisboatraktat, og startet den formelle, to-årige utmeldelsesprosessen fra unionen. Foto: Daniel Sorabji , AFP

– Alt er bare kaos nå, og det er dette vi snakker om hele tiden, vi som er expats her i London, forteller Elin Sandal.

(Expat brukes om de som er bosatt i et annet land enn det landet personen opprinnelig kommer fra).

Flytter først



Både hun og mange av hennes internasjonale venner sier de vil flytte frivillig før de eventuelt blir kastet ut. De lurer på hva de skal gjøre med sine leiligheter, selge nå eller vente på mulig prisfall hvis alle må ut? Hvilke regler vil gjelde? Hvilke rettigheter kan de miste?

NESTEN BRITISK: Norske Elin Sandal har bodd i England i mer enn 25 år og har født barn i landet. At London er så internasjonal, er det hun setter mest pris på. Brexit har gjort at hun vil flytte. Foto: Nina E. Rangoy

– Det er så mye usikkerhet, og brexit har gjort at jeg ikke føler meg velkommen her lenger. Grunnen til at vi kom hit og ble her er jo den internasjonale viben, det eksotiske, frihetsfølelsen. Hvis de skal ta bort det som fører til mangfold, krydderet i samfunnet, blir det jo ikke så hyggelig å være den som komme utenfra, mener Sandal.

Viktig for Norge

Selv om Norge ikke er medlem av EU, og ikke deltar i forhandlingen, vil brexit påvirke oss på mange måter, blant annet gjennom sikkerhets- og utenrikspolitikk, energisamarbeid og som en av våre største handelspartnere.

– Det er en avgjørelse som vil få stor betydning for Norge, fordi Storbritannia også vil tre ut av EØS. Brexit preger derfor norsk europapolitikk og vil komme til å gjøre det i lang tid fremover. Vi kan ikke utelukke at temperaturen til tider vil bli høy, sa Statssekretær Elsbeth Tronstad på et foredrag i Brussel nylig.

BREXIT Storbritannias utmeldelse av EU startet formelt 29.mars i år. Prosessen er ment å skulle ta to år. Her er noen av tingene det må forhandles om: 20833 lover må vurderes og reforhandles

Milliarder av euro som betales fra Storbritannia til EU og andre veien gjennom et virvar av avtaler som berører alt fra forskning til studenter, må løses fra hverandre og reforhandles.

EU-borgere i Storbritannia er blant de første som kan bli rammet når de mister rettigheter EU har gitt dem. Minst tre millioner EU-borgere bor i Storbritannia.

3800 briter får sin lønn og pensjon fra EU, avtaler som vil fortsette å løpe lenge etter brexit.

Irland ønsker fortsatt medlemskap i EU, og hvis Nord-Irland og Irland blir ett rike, vil de kunne fortsette å være medlem, fastslo EU-ledere nylig.

Det bor 20.000 norske borgere i Storbritannia, og omtrent 14.500 briter i Norge.

– Det vil være viktig for Norge å sikre at norske arbeidstakere, studenter og andre skal kunne å bo, arbeide, studere og oppholde seg i Storbritannia, og omvendt, etter den britiske utmeldingen fra EU og EØS, sa Tronstad.

Studenten Elin Sandal forelsket seg i en brite, ble gravid, giftet seg og ble værende i verdensmetropolen. Nå jobber hun for det britiske utenriksdepartementet, arrangerer internasjonale turer i stavgang og skriver bok.

– Britene skal nå bruke to år på å tenke på hva de skal gjøre med oss. Det skal vi også, og jeg tror de fleste av oss har flyttet innen britene skal være ferdige med utmeldelsesforhandlingene om to år, sier Elin.

– Dette er det eneste temaet blant oss utlendinger her nå, og mange bedrifter har allerede planlagt flytting. Det nye eksotiske, multikulturelle stedet som peker seg ut som rause overfor selvstendig næringsdrivende innflyttere som meg, er Lisboa.

– Jeg tror jeg flytter dit, sier Elin Sandal.