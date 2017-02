Norsk 19-åring dømt til tvungent psykisk helsevern for knivdrap i London

En norsk 19-åring, som knivstakk og drepte en amerikansk turist og såret fem andre i London, er dømt til tvungent psykisk helsevern av en britisk domstol.

19-åringen, som ble født i Norge av somaliske foreldre, flyttet til London i 2003. Der har han siden bodd sammen med moren, en stefar og to søsken.

I august i fjor gikk den unge mannen til angrep mot den amerikanske turisten Darlene Horton (64), som var tilfeldig forbipasserende på Russel Square i London.

19-åringen var bevæpnet med en stor kjøkkenkniv.

Fem andre ble såret i angrepet.

DREPT: Det var den 64 år gamle amerikanske turisten Darlene Horton som ble drept under knivangrepet på åpen gate i London i august 2016. Foto: Metropolitan Police

Den norske statsborgeren ble etter kort tid overmannet og pågrepet av politiet.

Da rettssaken mot ham åpnet mandag, avga den unge mannen full tilståelse. Påtalemyndigheten la samtidig fram en rettspsykiatrisk rapport som konkluderer med at 19-åringen led av akutt paranoid schizofreni under knivangrepet.

Den unge mannen hadde tidligere søkt hjelp for psykiske problemer, blant annet angst og depresjon, skriver The Guardian.

Les også: Drapsmannen var norsk statsborger

Moren hans var så bekymret for aggresjonen hans og hva han kunne finne på at hun fant det nødvendig å fjerne alle kniver fra kjøkkenet, kom det fram under rettssaken. Selv husker han ingenting av angrepet.

Under etterforskningen ble det ikke funnet noe som tydet på at mannen var radikalisert eller hadde terrormotiver.

ÅSTEDET: I dagene etter drapet la mange mennesker ned blomste rpå åstedet hvor Horton ble drept. Foto: Neil Hall , Reuters

– De medisinske bevisene er entydige, konkluderte dommeren i saken mot ham, Robin Spencer, som dømte 19-åringen til tvungent psykisk helsevern på ubestemt tid.

– Det betyr at du vil bli værende svært lenge på Broadmoor-sykehuset under maksimale sikkerhetstiltak. Dersom det noensinne blir trygt å overføre deg til et sykehus med lavere sikkerhet, vil du trolig også bli værende der i mange år, sa Spencer da han avsa dommen.

– Først etter dette, dersom det noensinne blir aktuelt, vil det være mulig for deg å leve i samfunnet igjen, og kun under tett overvåking, sa dommeren videre.