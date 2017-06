Mays nærmeste rådgivere går av

Etter det ydmykende nederlaget ble Nick Timothy og Fiona Hill utpekt som syndebukker. Lørdag trakk de seg fra stillingene sine.

– Valgresultatet var åpenbart en stor skuffelse, sier Nick Timothy lakonisk i en uttalelse.

Det er ingen underdrivelse. Da den konservative statsministeren Theresa May skrev ut nyvalg i Storbritannia regnet mange med at det kunne bli slutten for det britiske arbeiderpartiet. I stedet mistet partiet flertallet i parlamentet i et katastrofevalg som setter statsministerens politiske fremtid på spill.

Sjokkresultatet i Storbritannia: Disse får skylden for Mays motgang

– Hvordan dette skjedde vil utvilsomt bli gjenstand for grundig analyse i månedene som kommer, sier Timothy og understreker at partiet hans – til tross for nederlaget – fikk historiske 13.6 millioner stemmer.

– Årsaken til det skuffende resultatet var ikke fraværet av støtte til Theresa May og de konservative, men en uventet bølge av støtte til arbeiderpartiet, fortsetter han.

Saken fortsetter etter videoen

Tar på seg skyld



Timothy har fått skylden for det som under tvil kan kalles den største valgkatastrofen i de konservatives historie, ifølge The Guardian: Overhalingen av sosialomsorgspakken, kalt «dement-skatten» av rivalene.

Han tar på seg skylden for hvordan arbeidet med å utforme politikken påvirket valgkampen, og sier han angrer på hvordan nettopp sosialomsorgspakken ble utformet.

Partifeller raser mot May: – Hun må gå av

Jeremy Corbyn har all grunn til å feire, men denne high five'n var kanskje ikke helt heldig? Saken fortsetter under videoen



Klarte ikke formidle «Theresas plan»



– Men jeg vil gjøre det helt tydelig at de bisarre sakene i media om min rolle i dette er feil. Det var ikke mitt personlige prosjekt, sier han.

I tillegg innrømmer han at de mislykkes med å formidle «Theresas positive plan for fremtiden» og at de ikke greide å oppdage støtten til rivalene som fantes i befolkningen.

Også hans kollega Fiona Hill har fått hard medfart fram til hun trakk seg lørdag.

Tory-politiker Sarah Wollaston skriver på Twitter at hun «kan ikke se hvordan [Mays] indre sirkel av spesialrådgivere kan fortsette på post.»

Spørsmål og svar om det britiske valget: Dette er et «hung parliament»

Tror May fortsetter



Hill har særlig gjort seg upopulær blant Mays ministere, rådgivere og parlamentsmedlemmer særlig på grunn av sine ufiltrerte meldinger, skriver The Guardian.

– Jeg har ikke tvil om at Theresa May vil fortsette å tjene og jobbe hardt som statsminister – og at hun vil gjøre en glimrende jobb, sier Hill.

Ifølge AP har flere sentrale medlemmer av statsministerens parti satt som forutsetning at Hill og Timothy forsvinner for å støtte May videre.

Les også: Labour-leder Jeremy Corbyn ber Theresa May trekke seg etter valget