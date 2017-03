Mays brexit-plan vedtatt i Parlamentet

Parlamentet har godkjent brexit-planen til statsminister Theresa May slik at hun kan utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten og starte forhandlinger med EU.

Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU. Tidligere har May sagt at hun ønsker å starte prosessen innen slutten av mars.

Underhuset vedtok lovforslaget til regjeringen for flere uker siden, mens Overhuset har ønsket endringer. Det ene forslaget gikk ut på at de folkevalgte skulle ha siste ord når det gjelder hvorvidt den framtidige avtalen mellom EU og Storbritannia er god nok til å forlate unionen. Det andre forslaget gikk ut på å beskytte rettighetene til EU-borgere med oppholdstillatelse i Storbritannia.

Disse endringene ble imidlertid nedstemt i Underhuset mandag, og da forslaget kom i retur til Overhuset senere på kvelden, sa også Overhuset ja.

Nå trengs det kun grønt lys fra dronning Elizabeth, og det kan komme allerede tirsdag.

