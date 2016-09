Kreative briter unngår poseavgift

I Norge ble avgift på plastposer i butikken aldri innført etter massiv motstand. Storbritannia innførte derimot en avgift på 5 pence, – 60 øre, for ett år siden. Det har ført til utrolig kreativitet blant briter med avgiftsvegring.

For avgiften har gitt dramatiske utslag på antall handleposer solgt i butikkene. Faktisk har salget stupt med 80 prosent siden avgiften ble innført, Ifølge avisen Daily Mail.

Og det på tross av at avgiften ikke går til den britiske statskassen, men i hovedsak går til veldedige organisasjoner som arbeider med alt fra søppelhåndtering til kreftomsorg.

Husker du? Norge droppet poseavgiften

Skamfulle

De handlende er ganske kreative med hva de putter varene sine i, for å unngå å betale 60 øre for posen. Ifølge en undersøkelse utført av nettstedet BusinessWaste, skyldes nedgangen i posekjøpet at folk blir flaue hvis de går med varer i en plastpose.

– Den lille 5 pence-avgiften er en rød strek for mange, som heller vil fylle lommene sine med frosne erter enn å bære dem hjem i en «pose av skam», sier talsmann Mark Hall i BusinessWaste.

– Det vi fant ut allerede på dag én etter innføringen er at det finnes mange som ikke under noen omstendighet vil gi fra seg penger for å få en handlepose. Derfor går folk veldig langt i å finne alternativer, understreker han.

Oppfinnsomhet

I en undersøkelse der 100 tilfeldige handlende ble spurt om hvordan de fraktet varene hjem, kom det mange overraskende svar. Murerbøtte, bilteppe knyttet sammen i alle fire hjørner, en sykkelhjelm og en svart plastpose beregnet på hundebæsj var blant svarene. Og oppfinnsomheten stoppet ikke der. Noen puttet varene i en ekstra bukse med knute ved anklene, andre gikk inn i dagligvarebutikken med en frakk utstyrt med mange store lommer.

Å fylle opp barnevognen var det mange småbarnsmødre som gjorde, mens en person benyttet en koffert. Til de som hadde gjennomført undersøkelsen hadde han sagt at koffert var veldig undervurdert, siden det var noe de aller fleste hadde, men stort sett aldri brukte annet enn til ferieturer.

Innføringen av poseavgiften har også økt arbeidsmengden for vektere i butikkene, fordi flere kunder enn tidligere har prøvd å forlate butikken med varene i butikken handlekurv.