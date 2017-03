Khalid Masood (52) står bak terroren i London

London-politiet navngir mannen de mistenker sto bak terrorangrepet i London onsdag. De mener 52 år gamle Khalid Masood var gjerningsmannen.

Masood er født i 1964 i Kent i Storbritannia, ifølge en pressemelding fra Metropolian Police.

Han skal ha operert med en rekke ulike navn.

Politiet skriver at Masood ikke ble etterforsket av politiet i forkant av angrepet i London, og at de ikke hadde noe informasjon om at han planla terror.

Han skal likevel være kjent for politiet i forbindelse med ulike voldsepisoder og besittelse av våpen.

Han ble først dømt i 1983, og senest i 2003 for å være i besittelse av kniv.