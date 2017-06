Jeremy Corbyn er elsket av de unge

LONDON (VG) Dersom de unge i Storbritannia får velge, blir landets statsminister Jeremy Corbyn: En av «rørsla», som andre mener er direkte farlig for landet.

Det er ikke mer enn halvannen måned siden den store avisen Telegraph meldte at Labour-leder Jeremy Corbyn var mer upopulær enn noensinne, mens hans argeste rival, statsminister Theresa May var den mest populære politiske statslederen siden midten av 70-tallet.

Nå publiserer den samme avisen en fersk undersøkelse som viser at Labour-lederen i løpet av bare to uker har halt innpå statsministeren i målingene, og nå har overbevist 35 prosent av folket om at han ville vært den beste statsministeren for Storbritannia.

May, derimot, har aldri, siden hun ble statsminister, har vært så upopulær som nå. Og med britene som går til valgurnene i dag, er det unektelig nå som teller.

Selv om konservative May fortsatt har en knapp seks poengs nasjonal ledelse over arbeiderparti-motstanderen, er Corbyn likevel folkets favoritt i hovedstaden London, viser en undersøkelse for Evening Standard.

– Han er en av oss. Han vil finansiere viktige sosial tiltak med å ta litt fra dem som har veldig mye, for å løfte de altfor mange i dette landet som sliter, sier taxisjåfør Alpi Emmin (42) til VG i London.

Unge kan sikre seier

Den fornemme bydelen Kensington i London er tradisjonelt sett en bastion for de konservative, men i år har mange av dem VG snakker med på vei ut av stemmelokalet valgt å støtte Corbyns arbeiderparti. Flertallet av dem er unge.

– Han er en mann særlig vi unge kan relatere oss til. Han er ærlig, og han har holdt seg til sine prinsipper gjennom hele sin politiske karriere. Han er ikke en type som går i dress og hever seg over andre. En sånn mann trenger vi til å lede landet!, sier Ayana Mohamoud (26) engasjert.

LIKER CORBYN: Ayana Mohamoud (26) har bestemt seg for å trosse bestemorens ønsker, og stemme på Labour-leder Jeremy Corbyn. FOTO: Nora Thorp Bjørnstad, VG

Selv om den jordnære Corbyn får nesten oppsiktsvekkende liten tillit på målinger fra velgere over 65 år, ser han ut til å ha flertallet av kvinner og unge i sin hule hånd, ifølge Independent. I år har rekordmange velgere har registrert seg, og uvanlig mange av dem er unge. Dette kan være gode nyheter for Labour.

Velgeren Ayana Mohamoud røper til VG at den konservative 82 år gamle bestemoren hennes har truet med å gjøre henne arveløs dersom Ayana stemmer på Corbyn, men det har 26-åringen ikke tenkt å bry seg om.

– Det er jeg som er ung, og skal leve i dette landet i mange tiår fremover. Jeg må sørge for å være med på å lage Storbritannia til et godt land å leve i for alle, sier Mohamoud til VG på valgdagen.

FAKTA: HVA SLAGS VALG ER DETTE? Britene skal velge hvem som skal representere dem i Parlamentet, altså hvem som skal styre landet. Alle registrerte velgere kan stemme på én kandidat fra sitt område. Partiet som får flest av de totalt 650 setene blir etter tradisjonen spurt av dronningen om å bli statsminister. HVORFOR SKJER DET NÅ? Det er bare to år siden forrige parlamentsvalg, så egentlig skulle ikke neste komme før om tre år. Men Theresa May ville vite at hun har folkets støtte før Storbritannia starter med forhandlingene om hvordan løsrivelsen fra EU skal foregå. Siden hennes parti har gjort det godt på målingene i vår, tok hun sjansen på at 8. juni vil gi henne en valgseier og et styrket mandat. (Kilde: BBC)

– Ville ikke sluppet inn hos sikkerhetstjenesten

Jeremy Corbyn er den mest venstrevridde lederen Labour noensinne har hatt. Med det følger også kallenavn som «røde Corbyn» og beskyldninger om at han er kommunist.

I papiravisen The Daily Telegraph skriver i dag den tidligere lederen for sikkerhetstjenesten MI6 et flammende innlegg om hvordan Corbyn, etter hans mening, er fullstendig uskikket til å lede landet, fordi Labour-lederen med sin bakgrunn ikke engang ville sluppet inn i lokalene til sikkerhetstjenesten.

Richard Dearlove betegner Labour-lederen som en «gammeldags internasjonal sosialist som har bånd til dem som tyr til terror når de ikke får viljen sin: IRA, Hizbollah, Hamas.» Videre skriver ekssjefen for MI6 at « Storbritannia vil bli et mindre trygt sted» med Corbyn i statsministerboligen.

SLITER PÅ MÅLSTREKEN: Statsminister Theresa May har antagelig støtten til sin ektemann Philip (t.v.), men har dalt kraftig på popularitetsbarometeret de siste ukene. FOTO: AFP

«Mini-Sanders»

Corbyn bærer visse likheter med en annen hvithåret mann hvis politikk har gått rett hjem hos mange unge: Tidligere presidentkandidat for demokratenes parti i USA, Bernie Sanders. Enkelte media har til og med gitt Corbyn kallenavnet «Mini-Sanders». Den amerikanske politikeren har selv uttrykt tilfredshet med Corbyns valgkampanje.

– I en tid hvor vi i hele verden ser at forskjellene i inntekt og formue er enorme, er jeg henrykt over å se at det britiske Labour har valgt Jeremy Corbyn som sin leder, har Sanders sagt om Corbyn.

I Storbritannia er det ikke tillatt å offentliggjøre meningsmålinger på selve valgdagen, men de siste målingene fra onsdag viser at De konservative leder med et gjennomsnitt på 43 prosent mot 36,5 prosent til Labour, melder The Telegraph.

Utenfor stemmelokalet i Kensington sier Ayana Mohamoud at selv om gallupinstituttene spår et konservativt flertall i parlamentet, vil hun ikke gi opp håpet.

– Det vil ikke være første gangen meningsmålingsinstituttene i Storbritannia tar feil, ler hun, og sikter til brexit-sjokket britene våknet opp til for et år siden.

Den første valgdagsmålingen er ventet like at lokalene stenger i 23-tiden norsk tid, men det endelige resultatet er trolig ikke klart før ved daggry fredag.