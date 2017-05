Hever trusselnivået i Storbritannia til «kritisk» for første gang på ti år

Statsminister Theresa May sier at et nytt angrep i Storbritannia kan være nært forestående.

Storbritannia hever trusselnivået til kritisk nivå etter mandagens angrep i Manchester.

Storbritannias statsminister Theresa May uttalte tirsdag kveld at landets terrornivå er hevet til kritisk nivå, noe som betyr at et angrep kan være nært forestående.

Opptil 5000 soldater blir utplassert for å støtte politiet, noe som er første gang siden 2003. Soldatene vil blant annet være synlige under store arrangement som fotballkamper og konserter.

– Vi kan ikke ignorere muligheten for at en større gruppe personer har forbindelser til dette angrepet, sier May.

Bakgrunn: Dette vet vi om Manchester-eksplosjonen

Siden 2014 har trusselnivået i Storbritannia blitt betegnet som «alvorlig», som betyr at et angrep er høyst sannsynlig. Sist gang trusselnivået i landet ble hevet til kritisk var i juni 2007, etter et bilbombeangrep mot flyplassen i Glasgow.

Første gang var i 2006, da det ble avslørt planer om å sprenge fly med flytende sprengstoff.

Les også: Salman Abedi (22) mistenkt for Manchester-terroren

Eksplosjon på konsert

Minst 22 mennesker ble drept i en eksplosjon på en Ariana Grande-konsert i Manchester natt til tirsdag.

Flere av ofrene var barn: Åtte år gamle Saffie Rose døde i angrepet

Politiet i Manchester bekrefter at den mistenkte gjerningsmannen er 22 år gamle Salman Abedi. De tror at han handlet alene og at selvmordsbomberen selv døde på stedet.

Eksplosjonen etterforskes som et terrorangrep. Terrororganisasjonen IS har tatt på seg skylden for angrepet, men dette er foreløpig ikke bekreftet fra offisielt hold.