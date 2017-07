Her får Prins Charles og Camilla latterkrampe av inuittenes strupesang

I det de kanadiske inuittene framfører sin tradisjonelle strupesang, greier ikke prins Charles (68) og hertuginne Camilla (69) å holde latteren tilbake.

Et videoklipp fra en velkomstseremoni i Canada viser at den spesielle strupesangen vekker den humoristiske sansen hos det royale paret. Mens de veksler blikk må de kjempe for å holde tilbake latteren.

Camilla må gjentatte ganger holde hånden foran munnen for å prøve å skjule fnisingen og det er tydelig at de to hedersgjestene sliter med å holde latterkrampen tilbake.

Det var under en reise i Canada forrige uke at prins Charles og hertuginne Camilla fikk bivåne forestillingen som ble framført av representanter for det kanadiske urfolket inuittene.

I byen Iqaluit, som blir kalt Canadas arktiske hovedstad, blir paret introdusert for en type strupesang som vanligvis blir framført av to kvinner, kjent som katajjaq, skriver Daily Mail Online.

Canada-reisen ble foretatt i anlending landets 150-årsjubileum.