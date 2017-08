Helsearbeider om behandlingen Charlie Gard: – Gjorde alt vi kunne

Sykehuset som behandlet babyen Charlie Gard, ble drapstruet da de mente at han burde få dø. Nå svarer en av behandlerne på kritikken.

– Som alle ansatte som jobber ved vår enhet, elsket jeg dette barnet. Men det kom til et punkt der det ikke var noe mer vi kunne gjøre.

Det skriver en ikke navngitt person som oppgir å ha vært del av et team på 200 personer som behandlet den britiske babyen Charlie Gard, i et innlegg i The Guardian som Dagbladet har omtalt.

Den lille gutten led av en sjelden mitokondriesykdom. Han var hjerneskadet, blind, døv og trengte hjelp til å puste.

Legene ved sykehuset Great Ormond Street Hospital i London mente det beste for gutten var å la ha ham «dø med verdighet», skriver Daily Mail.

Etter at foreldrene hadde kjempet i månedsvis for at gutten skulle overføres til USA, men tapt i flere rettsrunder, døde Gard på et hospice i London sist fredag, elleve måneder gammel.



Trump, paven og Boris Johnson



En knapp uke før dødsfallet opplyste Great Ormond Street Hospital at enkelte av deres ansatte har blitt hetset og utsatt for drapstrusler.

I innlegget i The Guardian skriver den ansatte nå at vedkommende og personens kolleger jobbet så hardt de kunne og prøvde alt, men at det var åpenbart at det ikke var noen annen utvei for den lille gutten.

– Vi ga ham medisiner og væske, vi gjorde alt vi kunne, selv om vi syntes han burde få lov til å sovne inn, fredfullt og elsket, i sine foreldres armer.

– Vi gjorde ikke dette for Charlie. Vi gjorde det ikke en gang for hans mor og far. I den siste tiden gjorde vi dette for Donald Trump, paven og Boris Johnson, som plutselig visste mer om mitokondriesykdommer enn våre eksperter, skriver den ansatte.

Den amerikanske presidenten, pave Frans og den britiske utenriksministeren har alle engasjert seg i saken.

Tapte i retten



Gard ble tilbudt eksperimentell behandling av leger i USA, noe familien ønsket å takke ja til. Men sykehuset i London tok saken til retten, fordi de mente en overføring til USA ikke ville være til hjelp og føre til lidelse for gutten, skriver nyhetsbyrået AP.

Les også: Charlie får permanent opphold i USA

Foreldrene tapte både i britiske domstoler og i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Mot slutten av juli kunngjorde familiens advokat at foreldrene hadde kommet fram til at sønnen er for syk til å motta ytterligere behandling og at de ikke lenger ville kjempe for overføring til USA.

Torsdag sist uke godkjente en høyesterettsdommer en plan for å avslutte den livsforlengende behandlingen gutten har mottatt. Dagen etterpå døde Charlie Gard med foreldrene rundt seg.