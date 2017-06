Han skal redde stumpene for May

Gavin Williamson (41) er mannen som skal tvinge de konservative og deres samarbeidspartner til å slutte rekker og stemme slik statsminister May vil. Han har en krevende jobb foran seg.

Statsminister Theresa May er i en svært utfordrende posisjon etter det overraskende og ydmykende valgnederlaget denne uken.

Etter katastrofevalget: May kjemper for sitt politiske liv

Da hun tok over etter David Cameron arvet hun en ørliten majoritet i parlamentet. Av 650 seter i underhuset hadde de konservative 331. Med et så lite slingringsmonn var statsministeren ekstremt sårbar for fløyene i partiet.

Om en håndfull parlamentsmedlemmer nektet å stemme, kunne de i praksis ta regjeringen som gissel – et vrient utgangspunkt for May, når hun skal lede landet gjennom de krevende brexit-forhandlingene den kommende tiden.

Alle spådommer før nyvalget tilsa at de konservatives majoritet ville øke, og gi statsministeren større spillerom. Slik gikk det ikke, og nå er May mer sårbar enn noen gang.

Spørsmål og svar om det britiske valget: Dette er et «hung parliament»

Saken fortsetter under videoen

Edderkopp som kjæledyr



Med tap av 13 seter mistet de konservative flertallet sitt, og britene fikk et såkalt «hung parliament». For å kunne regjere blir May avhengig av det nordirske Democratic Unionist Party (DUP) og deres ti representanter i parlamentet.

Denne helgen reiste Mays sjefs-partipisk, Gavin Williamson, til Belfast for å begynne forhandlingene.

Han regnes ifølge Independent som en av partiets sentrale skikkelser, og hadde tidligere den viktige rollen som parlamentssekretær for daværende statsminister David Cameron.

Partifeller raser mot May: – Hun må gå av

Inntil nå har han vært relativt ukjent i britisk offentlighet. Mest berømt er han kanskje for å holde en tarantella som kjæledyr på kontoret sitt. Edderkoppen har han oppkalt etter en skikkelse fra gresk mytologi.

– Jeg har hatt Cronus siden den var liten, så jeg har en veldig faderlig tilnærming til den. Jeg gir den samme omsorgen og kjærligheten til edderkoppen min som jeg gir til alle parlamentsmedlemmene, sa Williamson til Telegraph i fjor.

– Cronus er et perfekt eksempel på en utrolig rendyrket og nådeløs drapsmaskin. Totalt fascinerende å oppdra, la han til.

Det var tidligere finansminister George Osborne som først publiserte et bilde av det spesielle kjæledyret. Saken fortsetter under Twitter-meldingen.

«En koalisjon av skrullinger»



Det spørs om Williamsons kjærlighet og omsorg blir tilstrekkelig i de tøffe politiske kampene som ligger an til å komme.

DUP tilhører ytre høyrefløy og regnes som svært reaksjonære. Partiet støtter brexit, men har et syn på abort, homofili og andre sosiale spørsmål som kan bli utfordrende for May.

Daily Mirror kaller samarbeidet «en koalisjon av skrullinger» og ifølge Independent har partiet et uavklart forhold til terrorister og voldelige ekstremister i konflikten i Nord-Irland.

Les også: Labour-leder Jeremy Corbyn ber Theresa May trekke seg etter valget

Kan skape vansker i fredsforhandlinger



Lørdag kveld ble det klart at DUP skal støtte may i en såkalt «supply and confidence»-ordning, som innebærer at de stemmer med de konservative i de viktigste spørsmålene, inkludert budsjettet, men at de ellers står fritt til å stemme uavhengig.

Partiets inntreden i regjeringens maktgrunnlag kan uansett skape problemer for den skjøre freden i Nord-Irland.

Under den såkalte Langfredagsavtalen – hjørnesteinen i fredsforhandlingene – skal de probritiske unionstilhengerne dele makten med nasjonalistene, ledet av Sinn Féin.

Om forholdet bryter sammen skal regjeringen i London steppe inn, men nå som regjeringen er avhengig av unionstilhengerne stilles det spørsmål om denne nøytrale rollen kan opprettholdes.

– Historien har vist at allianser som dette alltid ender med tårer, sier Sinn Fein-leder Gerry Adams.

Sjokkresultatet i Storbritannia: Disse får skylden for Mays motgang

Jeremy Corbyn har all grunn til å feire, men denne high five'n var kanskje ikke helt heldig? Saken fortsetter under videoen

Sørger for disiplin



Det norske Stortinget har ikke partipisker slik som Gavin Williamson. De finner man hovedsakelig i nasjonalforsamlingene til land som har vært en del av det britiske imperiet, inkludert i den amerikanske Kongressen.

Piskens oppgave er å sørge for disiplin internt i partigruppen, og at alle stemmer slik partiets ledelse ønsker. I Storbritannia må parlamentsmedlemmene fysisk møte opp i salen for å stemme, og det er viktig å ha et apparat som kan hanke inn bortkomne representanter. Særlig ved upopulære eller vanskelige avstemninger.

I det britiske parlamentet har May nå et flertall på tre representanter – inkludert DUPs ti – og hun kan ikke tåle mye slinger i valsen om hun skal få gjennomført noe som helst. Sjefspisken Williamson blir derfor ekstremt viktig i tiden som kommer.

Det gjenstår å se hvordan han vil utøve rollen. Brutale og nådeløse partipisker har historisk presedens i det britiske parlamentet.

Ekspert om det britiske valget: – Et politisk jordskjelv

PISKET INN: Parlamentsmedlem Frank McLeavy fra Labour ble fraktet fra sykehus i rullestol i november 1964 for å stemme om hvorvidt man skulle nasjonalisere stålindustrien. Han rakk fram i tide. Foto: Keystone Pictures USA

Hevder partipisken tok livet av seks



I en debatt i 1997 hevdet parlamentsveteran Joe Ashton at partipiskene hadde forårsaket seks dødsfall blant kollegene hans under en Labour-regjering på 70-tallet. Flere skal ha måttet utsette viktige operasjoner, eller blitt dratt ut av sykesengen, for å kunne sikre flertall ved jevne avstemninger.

– Jeg skrev et skuespill om det, men ingen trodde det var sant for det var slik en mørk farse. Vi hadde folk som gikk rundt på toalettene og så om noen hadde låst seg inne. Hvis de fant en av våre der fikk vi ham ut derfra, og brøt opp låsen med skrutrekker om nødvendig, sa Ashton.

Han forteller en historie om representanten Leslie Spriggs som ble kjørt til parlamentet i ambulanse fra sykehuset hvor han var innlagt etter et alvorlig hjerteattakk. Da partipiskene kom for å hente ham på båren spilte han død for å slippe å stemme.

– Det er en helt sann historie. Den slags galskap pleide å foregå.

Leste du saken om det nye skillet? Gamle stemmer Tories, unge stemmer Labour