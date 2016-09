Gravde etter savnede Ben (1) – fant tøystykke

Ben Needham var bare 21 måneder da han forsvant på ferieøya Kos. Nå kan britisk politi stå overfor et gjennombrudd.

I forbindelse med at det i sommer var 25 år siden Ben forsvant på den greske øya Kos, ble det utlovet en dusør på rundt 100.000 norske kroner. Denne uken startet også politiet nye undersøkelser på ferieøya.

Ifølge etterforskningsleder Jon Cousins fant de i går et tøystykke på 15 centimeter i jordområdet som granskes på Kos.

– Det er lyst i fargen. Ben hadde på seg en hvit T-skjorte. Vi ser også etter knapper og belter, opplyste Cousins, ifølge Daily Mail.

Ifølge den britiske avisen har Bens mor fått beskjed om å forberede seg på det verste.

FORSVUNNET: Ben Needham (21 md.) forsvant på Kos i 1991. Foto: , Reuters

Tøystykket, som nå er fraktet til Storbritannia for kriminaltekniske undersøkelser, ble funnet nær en olivenlund bak huset hvor Ben bodde sammen med familien i 1991. Politiet fant også flere bein i jorden, men det er allerede avklart at disse stammer fra dyr.

De nye undersøkelsene er foranlediget av et nytt vitne som meldte seg etter en TV-appell i Hellas for fire måneder siden. Vitnet opplyste at en navngitt gresk gravemaskinfører, som arbeidet ved huset for 25 år siden, drepte Ben. Vitnet hevdet at den lille gutten ble overkjørt av gravemaskinen og gravd ned på stedet.

Gravemaskinføreren døde i fjor, 62 år gammel. Hans familie har på det sterkeste avvist at han er skyldig i dødsfallet. Den utpekte mannen ble også tidligere avhørt av politiet i forbindelse med forsvinningssaken.

Bakgrunn: Mysteriet Ben Needham

Den dagen han forsvant var lille Ben hjemme sammen med besteforeldrene. Moren Kerry var på jobb. Klokken 14.30 på ettermiddagen oppdaget de at han var borte og saken har vært et mysterium siden. Huset hvor familien bodde ligger tre kilometer utenfor gamlebyen på Kos.

Bens mor har hele tiden vært overbevist om at sønnen ble bortført.

– Jeg tror han er der ute, og jeg tror vi finner ham snart. Det er bare en følelse jeg har. Det føles som han sier «kom igjen, jeg er her, bare kom og hent meg». Det holder meg gående. Jeg vil han skal vite at jeg elsker ham like mye i dag som da han ble født, uttalte hun i et intervju på gresk TV i fjor.

I årene etterpå har politiet fått nærmere 300 tips om gutter som ligner Ben i utseende. Det er også utarbeidet en dataanalyse av hvordan han ville sett ut i dag. I 2013 gikk gresk politi så langt at de innhentet DNA-prøver fra en mann i en kypriotisk romleir, fordi han lignet på datategningen. Resultatet av testen viste at mannen ikke var den savnede briten.

I DAG: Slik kan Ben Needham se ut i dag. Datategningen ble laget i fjor. Foto: Tris Rossin

– Det er et sjokk hver gang jeg møter noen vi tror er Ben. Det er hjerteskjærende hver gang vi har gjort en DNA-test og den er negativ. Noen ganger er det veldig vanskelig å komme seg igjen, sa moren Kerry Needham den gang.

På hjemmesiden til kampanjen HelpFindBen har moren lagt ut en appell «til alle som er rundt 25 år gamle og lever med en familie de ikke ligner på». Her skriver hun at hun ikke vil skape noen problemer eller ødelegge for familien Ben har vokst opp med, om hun finner ham.

«Jeg vil bare at du skal vite sannheten om hva som skjedde, og få vite at du er lykkelig og ved god helse. Så hvis du tror du ble født rundt 1989, har blågrå øyne og et mulig fødselsmerke på beinet, kan DU være Ben!!» skriver hun.