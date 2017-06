Gamle briter stemmer Tories, unge stemmer Labour

SOUTHEND-ON-SEA / LONDON (VG) Glem klisjeen om at arbeidere i Storbritannia stemmer Labour og de med penger stemmer konservativt. Den nye politiske skillelinjen er alder.

Mellom duftroser og lave murhus er en gjeng godt voksne briter kledd i hvitt i gang med «lawn bowling», et særegent britisk spill med små kuler på en møysommelig finklippet gressbane. Noen, flere av dem godt over 80 år gamle, er her for første gang.

Selv om disse eldre beviselig ikke er redd for å kaste seg ut i nye utfordringer, holder de en konservativ linje hva gjelder politiske preferanser.

Kim Wiggins (74) er en rakrygget og energisk dame med blonde krøller og en hel haug med små bowling-pins på den hvite piquetskjorten. 74-åringen har allerede forhåndsstemt på den konservative statsministerens parti.

– Hun minner meg om Thatcher, May, ei sterk dame! Jeremy Corbyn, derimot, han får meg til å grøsse, sier den myndige damen til VG og griner på nesen.

Det er liten tvil om at Theresa May har med seg de eldre. I aldersgruppen over 65 år har de konservative en ledelse på 49 prosentpoeng over arbeiderpartiet Labour, ifølge en meningsmåling i Telegraph. Men den yngre garde støtter heller opp om Labour-leder Jeremy Corbyn. Der klassetilhørighet tidligere var det som avgjorde hvorvidt noen stemte konservativt eller arbeiderpartiet, er det nye skillet alder.

– Corbyn skjønner oss



En times bilkjøring unna pensjonistene på plenen, er Tom Fuller (29) og Paul Grice (39) i sving med hver sin kunde i barbersalongen i den trendy østlige bydelen Hackney i London.

De to sier det ikke har vært lett å bestemme seg for parti denne i gangen, etter et år de beskriver som kaotisk, preget av utmeldingen av EU som hverken de eller noen andre de kjenner, ønsket.

– Valget er vanskelig, fordi som selvstendig næringsdrivende med en liten forretning, så er det mye som taler for å stemme på de konservative. Men hjertet mitt sier at jeg skal stemme Labour, og jeg tror det må veie tyngst. Jeg liker Jeremy Corbyn, han er på bølgelengde med de unge og han skjønner våre utfordringer, sier 29-åringen Fuller, mens han drikker et kunstverk av en cappuccino i pausen sin.

VIL STEMME LABOUR: Tom Fuller (29) er enig med kunden Alex Hewett ( 24) om både sveisen og politikk. De unge mennene i Hackney øst i London synes Labours sosialpolitikk er best. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

Aldersskillet mellom velgerne av de to største britiske partiene er noe man har sett tendensen til ganske lenge, men Jeremy Corbyn som leder representerer virkelig generasjonsskillet for Labour, forteller sier Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

– Corbyn appellerer til de unge, særlig dem som kommer fra arbeiderklassestrøk og som gjerne har opplevd at de blir «straffet» for det og dermed ikke klarer å klatre i de britiske samfunnslagene, sier Mustad til VG.

Ung deltagelse kan gi overraskende resultat

De unge velgerne kan være det som gjør at Jeremy Corbyn og hans Labour kan overraske på valgdagen. I år har uvanlig mange under 25 år registrert seg for å kunne stemme, noe som kan true Mays posisjon.

Med frisørkappe rundt halsen og i ferd med å få en ny sveis, er Alex Hewett (24) overbevist.

– Helse og boligpriser er viktigst for meg nå. Det er ikke mulig å komme seg inn på markedet for unge slik det er i dag, og jeg tror Labour kan gjøre det bedre for oss. Corbyn virker som en jordnær type, han er ikke som de andre politikerne, sier Hewett til VG.

«Demensskatt» en hodepine for May

BARE TORIES: John Foster (75) tror de unge stemme Labour i mangel på livserfaring. Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG

24-åringen i frisørstolen i London har til felles med de hvitkledde eldre at han er opptatt av helsepolitikk – et tema som den siste uken har vist seg å kunne stikke kjepper i hjulene for en valgseier for May.

Etter at det ble kjent at de konservative i sitt partiprogram tok til orde for å kutte i velferdsordninger for eldre og skolebarn, har statsministerens parti rast på målingene. Valgløftet gikk ut på at eldre som trenger hjelp i hjemmet, må betale for det selv, og dersom pengene ikke strekker til, skal det kunne tas en slags pant i boligen. Forslaget er døpt «demensskatt» av britisk presse, og har vekket harme, selv om May har modifisert løftet de siste dagene. Meningsmålingsinstituttet Ipsos MORIs første gallup for Evening Standard etter kuttforslagene ble kjent, viste at May særlig har mistet støtte hos kvinner og velgere i aldersgruppen 35–54 år.

VIKTIGSTE ER IKKE Å VINNE: I motsetning til i parlamentsvalget, er ikke det viktigste å vinne på banen. Allan Loveday (87) sliter med synet og ser ikke kjegla de skal sikte på, men får likevel jubel fra (f.v) Kim Wiggins (74), Jeanette Matthews (60), Carol Potter (62) og John Harding (68). Foto: FREDRIK SOLSTAD, VG



Blant eldre over 55 år, har også støtten til May falt den siste uken. Det skremmer likevel ikke gjengen på bowlinggresset. De tar helsen i egne hender, sier White Hall Bowling Clubs sekretær, 75 år gamle John Foster.

– Det vi driver med er helsepolitikk i praksis. Folk kritiserer det offentlige helsevesenet for å ikke ta vare på folk, men faktisk er det jo nettopp det at folk har bedre helse som gjør at vi lever lenger, og at vi dermed blir flere gamle som belaster helsetilbudene. Med bowlingklubben holder vi folk unna sykehjemmene, og i form til å gå til stemmeurnene, sier den engasjerte i piquetskjorte til VG.