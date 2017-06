Foreldrene til Charlie (10 md.) tapte i Menneskerettighetsdomstolen

Charlie og Connie ga ikke opp da britiske domstoler sa nei til å fortsette behandlingen som sønnen deres er avhengig av for å overleve. Nå ser det imidlertid ut til at kampen er tapt.

Charlie er trolig et av 16 barn i hele verden som har en sjelden variant av mitokondriesyndrom, som blant annet fører til muskelsvakhet og hjerneskader.

Legene ved sykehuset ønsker å avslutte den livreddende behandlingen, fordi de mener livskvaliteten til den lille gutten er for dårlig. De mener at det er på tide at gutten får «dø med verdighet». Dette har britiske domstoler sagt seg enige i.

Etter den siste dommen fra høyesterett tidligere denne måneden tok foreldrene Chris Gard (32) og Connie Yates (31) saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

De to har nemlig klamret seg til et håp om at en ny behandling i USA kan hjelpe den lille gutten, og har derfor forsøkt å overbevise domstolen i Strasbourg om å holde sønnen i live, slik at de kunne ta ham med seg for å prøve den eksperimentelle behandlingen.

Bakgrunn: Foreldrene knust – retten sier Charlie må dø

Mener behandling vil gjøre vondt verre

TAPTE KAMPEN: Den europeiske menneskerettighetsdomstolen sier at den livreddende behandlingen til ti måneder gamle Charlie skal avsluttes. Her er foreldrene Chris Gard og Connie Yates etter de tapte i britiske høyesterett tidligere i juni. Foto: Eddie Keogh , Reuters

Charlie har siden oktober i fjor blitt behandlet på sykehuset Great Ormond Street i London. Legespesialister ved sykehuset mener det ikke finnes noen behandling som kan redde livet til den ti måneder gamle gutten.

Det sa også Menneskerettighetsdomstolen seg enig i tirsdag.

«Videre behandling vil fortsette å påføre Charlie betydelig skade», er konklusjonen, ifølge BBC.

Domstolen mener behandlingen sannsynligvis vil gjøre vondt verre, og utsette den lille gutten for enda mer skade og smerte.

Behandlingen foreldrene er tilbudt i USA har fungert i noen tilfeller hos barn med en lignende variant av sykdommen, men i likhet med London-legene har heller ikke Menneskerettighetsdomstolen tro på at den vil fungere.

Endelig konklusjon



Etter at flertallet i EU-domstolen sa seg enige i at legene bør avslutte den livreddende behandlingen, kan ikke saken gjenopptas, og konklusjonen er endelig.

De mener også at Charlies foreldre har argumentert ut ifra sitt eget behov, og at gutten dermed er fratatt sin frihet i strid med menneskerettighetslovgivningen.

En talskvinne for sykehuset Charlie nå ligger på sier ifølge The Telegraph at deres tanker er hos de to foreldrene etter at de mottok tirsdagens nyheter.

– Dagens avgjørelse fra EU-domstolen markerer slutten på en svært vanskelig prosess, og vi prioriterer nå å sørge for at Charlies foreldre får all mulig støtte imens vi forbereder de neste stegene, sier hun ifølge avisen.

Videre understreker hun at sykehuset ikke har noen hast med å avslutte behandlingen.

– Alle endringer i behandlingen fremover vil bli diskutert og planlagt med omsorg, sier hun.

Foreldrene har ikke kommet med noen kommentar etter dagens avgjørelse.