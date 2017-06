Foreldrene til Charlie (10 md.) tapte i Høyesterett

Britisk høyesterett nekter Charlie og Connie å ta med sønnen til USA for behandling. Nå får legene avslutte den livreddende behandlingen sønnen får - mot foreldrenes ønske.

Chris Gard og Connie Yates anket saken til britisk høyesterett da en domsavsigelse i april ga legene lov til å avslutte livreddende behandling av den ti måneder gamle sønnen deres.

Spesialister ved Great Ormond-sykehuset i London mener Charlies livskvalitet er så dårlig at han burde kobles fra pustemaskingen som han er avhengig av. Det var legene som tok saken til retten, da foreldrene nektet dem å avslutte behandlingen.

Charlie er født med en sjelden variant av mitokondriesykdom, som blant annet fører til muskelsvakhet og en fare for hjerneskader. Ifølge The Guardian er sykdommen kun påvist hos 16 barn over hele verden, og det finnes ingen godkjent behandling.

PÅ SYKEHUSET: Charlie er født med en sjelden sykdom. Her ligger den lille gutten på sykehuset. Nå har britisk høyesterett bestemt at legene bør avslutte den livreddende behandlingen. Foto: Family handout , PA

Mener behandling i USA ikke vil hjelpe

Et sykehus i USA sa seg likevel villige til å forsøke en ny behandling på den lille gutten. Behandlingen har fungert i noen tilfeller hos barn med en lignende variant av sykdommen.

Foreldrene har klamret seg til håpet om at denne behandlingen skulle virke, og har fortsatt å kjempe for å overbevise britisk høyesterett om å holde sønnen deres i live slik at de kunne ta ham med seg for å prøve den eksperimentelle behandlingen.

Torsdag kom imidlertid dommen fra Høyesterett.

Charlies mor brøt fullstendig sammen og skrek da dommeren gjorde det klart at dette ikke vil skje, og at den livreddende behandlingen den lille gutten deres nå får på sykehuset vil bli avsluttet, skriver The Telegraph.

Samlet inn 12 millioner kroner

Begrunnelsen fra Høyesterett var blant annet basert på spesialister fra sykehuset som mener at behandlingen som tilbys i USA er eksperimentell og ikke vil hjelpe Charlie. Spesialistene står fast på sitt: Behandlingen bør stoppes.

Høyesterettsdommeren sa seg enig, og mener det nå er på tide at Charlie får dø med verdighet.

Flere tusen mennesker har tidligere donert penger til familiens støtteside. I april nådde de målet om å samle inn 1,2 millioner pund (12,8 millioner kroner), som ifølge foreldrene var nok til å betale for sykehusoppholdet i USA.

Advokaten til paret sa da at de to er dypt takknemlige for støtten de har fått, både fra familie og fremmede over hele verden.

– De sier takk. Nå ber de om tid til å bestemme seg for hva som blir deres neste steg. Deres umiddelbare plan er å tilbringe mer tid med Charlie, sa advokaten den gang.

