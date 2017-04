Foreldrene knust: Retten sier Charlie (8 mnd) må dø

Britisk høyesterett har gitt leger lov til å avslutte den livreddende behandlingen av en baby med en sjelden genetisk sykdom, mot foreldrenes ønske.

Spesialister ved Great Ormond-sykehuset i den britiske hovedstaden mener åtte måneder gamle Charlies livskvalitet er så dårlig at han burde kobles fra pustemaskinen han er avhengig av, og tok saken til retten.

Tirsdag slo høyesteretten i London fast at Charlie har en varig hjerneskade og at den livreddende behandlingen bør avsluttes, melder BBC.

I et sammendrag av dommen går det frem at dommeren med «et tungt hjerte» har besluttet at det beste for Charlie vil være «å dø med verdighet».

Faren Chris Gard skrek «nei» da dommen falt, mens mammaen Connie Yates gråt. Flere familiemedlemmer som også var til stede i retten, brøt sammen.

– Connie og Chris er knust etter dagens avgjørelse, sa parets bistandsadvokat Laura Hobey-Hamsher til pressen som ventet utenfor rettssalen, ifølge The Telegraph.

– De sliter med å forstå hvorfor retten ikke i det minste ga Charlie en sjanse til å få behandling i USA.

Sett denne? Moren filmet datteren - avslørte alvorlig sykdom

Eksperimentell behandling

Den kostbare behandlingen advokaten sikter til er eksperimentell og omstridt. Charlie er født med en sjelden variant av en mitokondriesykdom, som blant annet fører til muskelsvakhet og en fare for hjerneskader.

Ifølge The Guardian er sykdommen kun påvist hos 16 barn på verdensbasis. Det finnes heller ingen godkjent behandling.

Et sykehus i USA har sagt seg villige til å forsøke en ny behandling på Charlie, som har fungert i enkelte tilfeller hos barn med en lignende variant av sykdommen.

Fått med deg denne? Trodde hun var tykk - hadde 63 kilo stor svulst

Foreldrene har argumentert for at Charlie ikke vil ta skade av reisen til USA, men høyesterett i London hentet inn flere eksperter som sådde tvil om mulighetene for at babyen kunne bli bedre av behandlingen.

– Hvis behandlingen redder ham, så er det fantastisk. Jeg ønsker å redde andre. Jeg håper at en annen mamma og hennes barn aldri skal måtte oppleve dette, uavhengig av om Charlie klarer seg eller ikke, har moren tidligere uttalt til BBC.

«Jeg våger meg til å si at den medisinske vitenskapen objektivt sett kan ha nytte av dette eksperimentet, men ikke for Charlie i dette tilfellet, med mindre det hadde vært en mulighet for at det ville hjulpet ham», heter det i pressemeldingen fra dommeren.

Trøndelag: Sykehus opererte feil kne på pasient

Donerte 12 millioner kroner

Tusenvis av mennesker har donert penger til familiens støtteside og søndag nådde de målet om å samle inn 1,2 millioner pund (12,8 millioner kroner), som ifølge paret var nok til å betale for sykehusoppholdet i USA.

Etter tirsdagens domsavsigelse varsler paret at de vil anke dommen.

Les også: Harry (11) eldes fem ganger raskere enn vanlig

Advokaten sier paret er dypt takknemlige for støtten de har fått fra familie og fremmede over hele verden.

– De sier takk. Nå ber de om tid til å bestemme seg for hva som blir deres neste steg. Deres umiddelbare plan er å tilbringe mer tid med Charlie.